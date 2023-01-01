Server Bedii Peyami Safa mı?

Peyami ve İlhami Safa, basın çevrelerindeki faaliyetlerinde sıklıkla birlikte hareket ederler. 1919’da Yirminci Asır gazetesine başlayan bu birliktelik 1930’lu yıllarda Hafta ve Kültür Haftası mecmualarında devam eder. İlhami Safa daha çok matbuat dünyasının teknik ve yönetimsel boyutunda görev alır; ayrıca gündeme dair köşe yazılarıyla yazı hayatını daha çok gazeteci kimliğiyle sürdürür. İlhami Safa, 1944’ten sonra kısa bir süre kendi adıyla ve Behçet Safa müstearıyla popüler nitelikli on bir roman kaleme alır. Peyami Safa ise başlangıcından itibaren köşe yazıları, polemikleri, tefrika roman ve hikâyeleriyle son derece üretkendir. Beşir Ayvazoğlu’nun belirttiğine göre 1918’den itibaren annesinin ismini müstear olarak kullanmaya başlayan Peyami Safa, Server Bedii imzasıyla özellikle popüler nitelikte kurmaca eserler üretir. Ayrıca gazetelerde bu isimle pek çok yazı kaleme alır. Bu bilgi çerçevesinde daha çok Peyami Safa’yla özdeşleşen Server Bedii müstearının kullanımıyla ilgili gözden kaçan bir durum 16 Eylül 1934’te Vakit ve Milliyet’teki bir dava haberinde kendini gösterir. Hafta mecmuası aleyhine açılan davada belediyenin manevi şahsiyetini tahkir eder mahiyette bir yazıdan dolayı mecmuanın sahibi İlhami Safa ile yazıyı yazan Server Bedii aleyhine dava açılır. Yazıyı müstear adla yazdığı iddiasıyla Peyami Safa da mahkemeye dahil edilir. İlhami Safa, yazıyı kendisinin yazdığını, Hafta mecmuasının hem sahibi hem neşriyat müdürü bulunduğunu, yazıyı yazarken katiyen belediyenin manevi şahsiyetini tahkir etmek fikrini beslemediğini söyler. Peyami Safa da Server Bedii imzasının kendisine ait olduğunu doğrular. Fakat bu imzayı döneminde bazı kadın mecmualarında annelerinin de kullandığını, ağabeyinin de bu imza ile İçtihat mecmuasında bazı yazılar yazdığını, kendisinin de uzun müddet bu imza ile hayli roman, hikâye ve fıkra yazdığını, fakat bu arada İlhami Safa’nın da bu müstearı kullanmaya devam ettiğini belirtir (Vakit, 16 Eylül 1934). Bu bilgiler ışığında Server Bedii müstearını 1930’lu yıllarda İlhami Safa’nın da kullandığı, hatta Meşrutiyet devri kadın mecmualarında da rastlanan bu ismin Server Bedia Hanım’a ait olduğu anlaşılır.