Şık Derviş’e vefa borcu

Şair, çevirmen, yayıncı, ressam, yayıncı ve grafik tasarımcı Sait Maden’in hayatı belgesel oldu. Önceki gün Salt Galata’da gösterilen belgeselin koordinatörü olan Ömer Durmaz, “Maden’i tek bir belgesele sığdırmak mümkün değil. Onun için çok farklı belgeseller de yapılabilir. Şık Derviş, bizim gözümüzden Maden’i anlatıyor” dedi. Yönetmen Miraç Güldoğan ise Cemal Süreya’nın “Şık Derviş” lakabını taktığı, 2013’te vefat eden Maden’i belgeselde her yönüyle anlatmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Güldoğan şunları ifade etti: “Cemil Meriç, Şahsiyet, görünen cemiyet içinde görünmeyen cemiyeti seçip tahtını onun bağrında kurmakla fethedilir. Her şahsiyet bir kopuş, bir olmayana olacağa bağlanıştır der. Benim için bu alıntı önemli. Çünkü bu belgesel şahsiyetini kazanmak için kaçınılmaz bedelleri ödemeyi en başından kabullenmiş tüm Türk aydınlarının belgeseli. Sait Maden de onlardan biri, bu belgesel bana bunu öğretti.”

YERLİ BİR DEĞER

Güldoğan, “Bana göre belgeselin genelinin değindiği şey, Türk entelektüelinin mecburi yalnızlığı. Sait Maden yurt dışında eğitim almamış. Tamamen yerli bir değer. Ama bunun yanında yalnız bir değer. Aynı yalnızlığı birçok önemli aydınımızın hayatında da görebilirsiniz” dedi. Şık Derviş, 2019 boyunca Türkiye’nin farklı illerindeki üniversitelerde de gösterilecek.