Hayat Eve Sığar’ uygulamasında dikkat çeken gelişme: Sivas’ta en güvenilir yer kent mezarlığı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’ de de etkisini sürdüren koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı’nın ’Hayat Eve Sığar’ uygulaması il il ilçe ilçe bulaşma riskinin en yüksek ve en düşük olduğu yer konusunda kullanıcılarını uyarıyor.
Vatandaşların sağlık durumunu takip etmek, güvenli seyahat gerçekleştirmek, güncel verileri takip, etmek ve riskli bölgelerden uzak durması için Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması, güncel haritalarda riskli, az riskli ve güvenilir bölgeleri gösteriyor.
Sivas’ta Kovid-19 bulaşma riskinin en düşük olduğu yer olarak ise sadece kent mezarlığının kalması dikkat çekti.