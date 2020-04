Sofran şifan olsun

Corona virüs nedeniyle bugünlerde en çok dikkat ettiğimiz şey bağışıklık sistemimiz. Yüksek bir bağışıklık, sağlıklı bir beden, doğru bir beslenme biçimi demektir. Spor yapıyor, uyku düzeninize dikkat ediyor ve doğru besleniyorsanız, geriye sadece tedbir kalıyor. O da zorunlu olmadıkça evden çıkmamakla sağlanmalı.

İyi beslenme, vücudumuzun ihtiyacı olan her besin maddesini almak anlamına geliyor. Son günlerde daha çok ilaçlarla takviye yapıldığını üzülerek okuyorum. Takviye ilaçlar, vitaminler, uzun süre kullanımda insan vücudunu tembelleştirirler. Vücut bir süre sonra, "nasıl olsa hazır veriliyor" mantığıyla besinlerden vitamin, mineral almaya uğraşmaz hale geliyor. Bu takviyeler daima doktor kontrolünde kullanılmalı. Bizim yapmamız gereken ise sofralarımızda yeşillikleri ve proteinli gıdaları bulundurmak. Proteinin birinci kaynağı et ve sakatatlar olsa da, her yemeğe kemik ilave ederek, besin değerini artırabiliriz. Mercimek, nohut, fasulye, süt, yoğurt, peynir gibi diğer protein kaynaklarını tüketebiliriz. Bir başka önemli besin baldır. Mevsim, yeşilliklerin bize bahşedildiği bir zamandır. Bundan faydalanalım. Özellikle koyu yeşil bitkileri mümkünse pişirmeden tüketelim.

ORDULARDA STOK BESİNLER

Tarihte, ordularını sefere çıkaran kralların, beylerin, gitmeden önce, askerin bağışıklığını güçlendirmek için stok yaptığı bazı besinler var. Bunlardan bazıları küp çökeleği, kurutulmuş işkembe ve sucuk, pastırma gibi yiyeceklerdir. Özellikle küp çökeleğindeki küfün kısmen penisilin görevi yaptığı biliniyor. Bugün, mineral, protein ve vitamin açısından oldukça zengin olan sakatat tariflerine yer verelim istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

Haggis (İskoçya)

MALZEMELER

1 kuzu yürek

1 kuzu karaciğer

450g yağsız et

REKLAM

2 kuru soğan

225g yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kişniş

1 çay kaşığı nutmeg rendesi

YAPILIŞI

Bir gece önceden yüreği tuzlu suda ıslatalım. Ciğer ve yüreği yıkayalım, zarlarını alalım. İri parçalar halinde et ve sakatatları bir tencerede kaynatarak pişirelim. Suyunu ayırıp etleri blenderdan geçirelim ya da ince ince kıyalım. Soğanı rendeleyelim. Baharatlarla birlikte etlere ilave edelim. Yulaf ezmesini ekleyelim. Et suyu ile köfte hamuru kıvamı verelim. Kalınca bir mumbara doldurup iki ucunu bağlayalım. Kaynar tuzlu suda pişirelim. Afiyet olsun.

Karaciğer Pastırma Tava

MALZEMELER

250 gram kuzu karaciğer

100 gram pastırma

200 gram mantar

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

2 yemek kaşığı sıvıyağ

2 diş sarımsak

Bir avuç maydanoz

YAPILIŞI

Kuzu ciğerini doğrayalım ve sudan geçirelim, süzelim. İnce doğranmış pastırmayı az yağlı bir tavada kızartalım. Doğranmış sarımsakları yağa ilave edelim. Kuzu ciğerlerini pastırmadan kalan yağda pişirelim ve tavadan alalım. Yıkayıp doğradığımız mantarı yine kirli tavada kızartalım. Bütün malzemeyi karıştıralım. Baharatlarla tuzu, kıyılmış maydanozu ekleyelim. Beş dakika pişirdikten sonra servise alalım. Afiyet olsun.

REKLAM