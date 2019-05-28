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Hayat Son erkek Sumatra gergedanı öldü
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AKTÜEL

​Son erkek Sumatra gergedanı öldü

Son erkek Sumatra gergedanı öldü

Malezya'daki son erkek Sumatra gergedanının da öldüğü açıklandı. Ülkede sadece tek bir dişi Sumatra gergedanının kaldığı belirtiliyor.

Haber Merkezi Diğer
Sumatra gergedanı
Sumatra gergedanı

Böbrek ve karaciğer hastası olan Tam adlı gergedanın ölümünün bu hayvanlarının soyunu kurtarma çabalarına ağır bir darbe indirdiğine dikkat çekiliyor.

Dünya genelinde Sumatra gergedanlarının sayısının 30 ila 80 arasında olduğu tahmin ediliyor.

En küçük gergedan türü olan bu hayvanların çoğu Endonezya'nın Sumatra adası ve Borneo'nun Endonezya'ya ait kesiminde yaşıyor.

Malezya Hükümeti, 2015'te yaban hayatındaki Sumatra gergedanlarının soyunun tükendiğini açıklamıştı.

30'lu yaşlardaki Tam'ın bakımını Borneo Gergedan Birliği (BORA) adlı örgüt üstlenmişti.

Boynuzları için avlandı

BORA'nın Tam'ın ölümüyle ilgili açıklamasında "Malezya'nın son erkek Sumatra gergedanının ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurmak istiyoruz. Sizinle ayrıntıları daha sonra paylaşacağız ama şimdi Tam'ın yasını tutmak için zamana ihtiyacımız var" denildi.

BBC'nin haberine görei ,dünya üzerinde milyonlarca yıldır var olan ve yasa dışı avlanma ve doğal yaşam alanlarının yok olması nedeniyle sayıları hızla azalan Sumatra gergedanları ortalama 35-40 yıl yaşıyor.

Çift boynuzlu tek Asya gergedanı türü olan Sumatra gergedanları, boynuzları için avlanıyordu.

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