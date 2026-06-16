Sosyal medyada altı ayda bir şifre değiştirilecek

Sosyal medya kullanımını yeniden şekillendirecek 3 maddelik düzenleme geliyor. Yeni sisteme göre sosyal medya hesaplarına kimlik doğrulamayla giriş yapılacak, kullanıcılar dijital bankacılık uygulamalarında olduğu gibi her 6 ayda bir şifre değiştirecek. Şifre yenileme sırasında da yeniden kimlik doğrulaması istenecek.
12’nci Yargı Paketi kapsamında sosyal medya kullanımına ilişkin dikkat çeken yeni güvenlik adımları geliyor. Bu ay Meclis gündemine alınması beklenen Yargı Paketi’ne sosyal medya kullanımını yeniden şekillendirecek 3 maddelik düzenleme ekleniyor. Düzenlemeyle birlikte sosyal medya hesaplarına girişte kimlik doğrulaması zorunlu hale getirilecek. Kullanıcılar, bankacılık sistemlerinde olduğu gibi her 6 ayda bir şifre yenilemek zorunda olacak. Şifre değişiklikleri sırasında da yeniden kimlik doğrulaması yapılacak. Böylece hesapların ele geçirilmesi, sahte hesap kullanımı ve anonim suç faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
GÜVENLİK ARTIRILACAK
Pakete eklenecek 3 maddelik sosyal medya düzenlemesinin özellikle katalog suçlar, dezenformasyon ve yurt dışı kaynaklı anonim hesaplarla mücadele amacı taşıdığı belirtiliyor. Yeni sistemle, sosyal medya platformlarında kullanıcı güvenliğinin artırılması ve gerçek kişilere ulaşılmasının kolaylaştırılması amaçlanıyor.
İKİ DURUŞMA ARASINA 3 AY SINIRI
Öte yandan 12'nci Yargı Paketi'nde yargı süreçlerini hızlandırmaya dönük başka düzenlemeler de yer alacak. Buna göre iki duruşma arasındaki süre kural olarak en fazla 3 ay olacak. Ön inceleme duruşmalarının e-duruşma yöntemiyle yapılabilmesinin önü açılırken, Yargıtay'ın yalnızca 'görevsizlik' veya 'yetkisizlik' gerekçesiyle bozma kararı vermesinin de önüne geçilecek.