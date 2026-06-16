Sosyal medyada altı ayda bir şifre değiştirilecek

12’nci Yargı Paketi kapsamında sosyal medya kullanımına ilişkin dikkat çeken yeni güvenlik adımları geliyor. Bu ay Meclis gündemine alınması beklenen Yargı Paketi’ne sosyal medya kullanımını yeniden şekillendirecek 3 maddelik düzenleme ekleniyor. Düzenlemeyle birlikte sosyal medya hesaplarına girişte kimlik doğrulaması zorunlu hale getirilecek. Kullanıcılar, bankacılık sistemlerinde olduğu gibi her 6 ayda bir şifre yenilemek zorunda olacak. Şifre değişiklikleri sırasında da yeniden kimlik doğrulaması yapılacak. Böylece hesapların ele geçirilmesi, sahte hesap kullanımı ve anonim suç faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.