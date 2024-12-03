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Sözde sosyal medya fenomeni Gaga Bulut'tan skandal pedofili yayını: Soruşturma başlatıldı

Sözde sosyal medya fenomeni Gaga Bulut'tan skandal pedofili yayını: Soruşturma başlatıldı

23:563/12/2024, Salı
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Gaga Bulut ve videosundaki pedofili şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.
Gaga Bulut ve videosundaki pedofili şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz yıllarda, iki erkek çocuğa ait uygunsuz görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı için hüküm giyen 'Gaga Bulut' olarak bilinen sözde fenomen Bulut Altuğ yeni bir skandala imza attı. Yaptığı yayında çocuk tecavüzcüsünü ağırlayan ve sapıklığı yayınlayan Bulut hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İzmir'de 'Gaga Bulut' olarak bilinen sözde sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un (27) sosyal medya hesabında yayına katılan 40 yaşındaki pedofili sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğu ile nasıl cinsel ilişkiye girdiğini anlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daha önce sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapıklık yapan tecavüzcü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Gaga Bulut’un yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu olduğu, söz konusu yeni videosundan dolayı hakkında ayrıca soruşturma açıldığı, yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

ZAFER PARTİLİ HESAPLAR SKANDALI YAYDI

Zafer Partisi'ne verdiği destekle bilinen X hesapları da bu skandal yayını sosyal medya hesaplarından yaydı.

İLK VUKUATI DEĞİL

'Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan gözaltına alınan Altuğ hakkında daha önce de 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Devlet kurumlarını aşağılama', 'Şantaj', 'Müstehcenlik', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' gibi suçlardan soruşturma yürütülüp, ardından yargılama yapılmıştı.




#Gaga Bulut
#Bulut Altuğ
#Pedofili

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