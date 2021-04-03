​Su kaybına karşı 1,2 milyar tasarruf

Tarım ve Orman Bakanlığı, içme-kullanma suyu ve tarımsal sulamada su kaybını en aza indirmek için çalışmalarına yenilerini ekliyor. Önceki yıl su kaybı oranı yüzde 37,6. Su kaybı sadece yüzde 25’e düşürüldüğünde ise suyun yanı sıra yıllık 431 milyon 300 bin TL finansal kazanç ve yine 744 milyon TL finansal kaynak elde edilecek. Toplamda yaklaşık yıllık 1,2 milyar TL tasarruf sağlanacak. Su kayıplarının azaltılması ile su üretim maliyetlerinde yüzde 20 ile yüzde 40 arasında bir azalma da elde edilecek.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçme suyu eylem planı hazırladık

GÜNDEM İstanbul barajlarında ne kadar su var?

HAVZALARA KURAKLIK PLANI

Kuraklıklara karşı havza bazlı kuraklık yönetim planları da hazırlanıyor. Bu kapsamda 15 havzada (Kuzey Ege, Küçük Menderes, Batı Akdeniz, Burdur, Akarçay, Antalya, Konya, Doğu Akdeniz, Van Gölü, Fırat-Dicle, Gediz, Büyük Menderes ve Seyhan, Ceyhan, Asi) kuraklık yönetim planları hazırlandı.

EKONOMİ Artema’dan A Sınıfı Su Tasarrufu