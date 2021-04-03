Hayat Su kaybına karşı 1,2 milyar tasarruf
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​Su kaybına karşı 1,2 milyar tasarruf

Su kaybına karşı 1,2 milyar tasarruf

Tarım ve Orman Bakanlığı, içme-kullanma suyu ve tarımsal sulamada su kaybını en aza indirmek için çalışmalarına yenilerini ekliyor. Önceki yıl su kaybı oranı yüzde 37,6. Su kaybı sadece yüzde 25’e düşürüldüğünde ise suyun yanı sıra yıllık 431 milyon 300 bin TL finansal kazanç ve yine 744 milyon TL finansal kaynak elde edilecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Su kaybına karşı 1,2 milyar tasarruf
Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı, içme-kullanma suyu ve tarımsal sulamada su kaybını en aza indirmek için çalışmalarına yenilerini ekliyor. Önceki yıl su kaybı oranı yüzde 37,6. Su kaybı sadece yüzde 25’e düşürüldüğünde ise suyun yanı sıra yıllık 431 milyon 300 bin TL finansal kazanç ve yine 744 milyon TL finansal kaynak elde edilecek. Toplamda yaklaşık yıllık 1,2 milyar TL tasarruf sağlanacak. Su kayıplarının azaltılması ile su üretim maliyetlerinde yüzde 20 ile yüzde 40 arasında bir azalma da elde edilecek.

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