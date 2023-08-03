Su tasarrufu zorunlu

Sıcak yaz günleri nedeniyle su kullanımında rekor seviyeye ulaşıldı. Barajlardaki su oranının kritik seviyeye düştüğünü belirten Su Politikaları Uzmanı Dursun Yıldız, “ İstanbul’da su tasarruf seferberliğinin başlaması gerekiyor. Sadece suyu temin etmek değil, suyun en verimli şekilde nasıl kullanılacağının da vatandaşlara anlatılması lazım” dedi. İstanbul suyunun 160 kilometre uzaklıktan ciddi bir maliyetle getirildiğini anlatan Yıldız, “Su verimli kullanılmazsa, önümüzdeki senelerde de kuraklık devam ederse, İstanbul’da su maliyeti çok artar. Bu da vatandaşın bütçesine yansır. Suyun her damlası çok kıymetli. Vatandaşlar tasarruf yapmalı” diye konuştu.

EN FAZLA SU TÜKETİMİ TUVALET VE BANYODA

En fazla su tüketiminin evlerde yaşandığını ifade eden Yıldız, “Suyun yüzde 35-40’ı banyo ve tuvalette kullanılıyor. Su kullanımın azaltılması için musluklara kullanılan aparatlar değiştirilebilir. Çamaşır ve bulaşık makineleri tam dolu çalıştırılabilir. Evde sızıntı su damlayan su varsa bunların onarılması çok önemli fayda sağlar. Buharlaşmayı önlemek için günün diğer saatlerinde hiçbir şekilde sulama yapılmamalı. Araçların hortum yerine, kova ve bezle yıkanması da önemli bir tasarruf adımı” şeklinde konuştu. Yıldız, İstanbul’da aşırı su tüketen sektörlere işaret ederek, oto yıkama, halı yıkama gibi işletmelerin daha sıkı denetlenmesini istedi.

TASARRUFA HAZIRIZ

Su kriziyle birlikte vatandaşların evlerinde kullanması için musluk tasarruf apartlarına ilginin arttığını söyleyen Nalbur Ahmet Bıçakçı, “Bu aparatlar sayesinde sudan yüzde 35-40 civarında tasarruf sağlanıyor. İsrafın büyük bir çoğunluğu evlerde, bu nedenle vatandaşlara görev düşüyor” derken, bir oto yıkama çalışanı ise, “Sudan tasarruf etmek için hem tanker su hem de arıtılmış atık su kullanıyoruz. Araçlar yıkanırken hortumda takılı aparatlar sayesinde sudan tasarruf ediyoruz. Halihazırda kullandığımız yöntemler tasarruf amaçlı fakat başka türlü elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.







