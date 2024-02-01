Şubat prömiyer ayı olacak

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon, Diyarbakır, Konya, Sivas, Van ve Kayseri Devlet Tiyatrosunda toplam 15 oyun, ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Ankara DT “Kadınlar, Filler ve Saireler”, “Esaretin Bedeli”, “Devlet Ana”ya prömiyer yapacak. “Sonbahara Son Güller” İstanbul DT, “Münasebetsiz” ve “Hamlet” İzmir DT’nin ilk kez sahnelenecek eserlerinden. Detaylı bilgi için DT’nin web sitesi ziyaret edilebilir.
Detaylı bilgi için DT’nin web sitesi ziyaret edilebilir.
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3 hours ago