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Hayat

Şubat prömiyer ayı olacak

Devlet Tiyatroları (DT) bu ay 15 oyunu ilk kez seyirciyle buluşturacak.

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
04:00 - 1/02/2024 Thursday
Güncelleme: 06:02 - 1/02/2024 Thursday
Yeni Şafak
Detaylı bilgi için DT’nin web sitesi ziyaret edilebilir.
Detaylı bilgi için DT’nin web sitesi ziyaret edilebilir.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon, Diyarbakır, Konya, Sivas, Van ve Kayseri Devlet Tiyatrosunda toplam 15 oyun, ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Ankara DT “Kadınlar, Filler ve Saireler”, “Esaretin Bedeli”, “Devlet Ana”ya prömiyer yapacak. “Sonbahara Son Güller” İstanbul DT, “Münasebetsiz” ve “Hamlet” İzmir DT’nin ilk kez sahnelenecek eserlerinden. Detaylı bilgi için DT’nin web sitesi ziyaret edilebilir.


#tiyatro
#kültür sanat
#Devlet Tiyatroları
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