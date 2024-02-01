Şubat prömiyer ayı olacak

İşitme engellilerin doğal iletişim aracı olan işaret dilinin ülkemizdeki gelişimi kitaplaştı. Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın’ın bu alandaki 22 yıllık çalışmalarının ürünü olan eser, Türk Dil Kurumu Yayınları arasından çıktı. Kitap, hem işaret dilinin tarihini ve Türk İşaret Dili’nin gelişimini hem de işaret diliyle sessiz tiyatro ve edebi tartışmaların yapıldığını anlatıyor.