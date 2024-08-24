Sulak alanlara dikkat

Sağlık Bakanlığının, 6 kişide Batı Nil Virüsü enfeksiyonunun tespit edildiğini açıklaması üzerine uzmanlar uyardı. Genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülen bu virüs, kişiden kişiye doğrudan bulaşmasa da tedbir almak önemli. Virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmüyor. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ise ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma ve ciltte dökülmeler görülüyor. Virüste ölüm nadiren görülürken, nörolojik hastalık ve yaşlı hastalarda daha sık rastlanabiliyor. Hastanın iyileşme süresi ise yaklaşık 1 hafta. Hastalığı önlemeye yönelik herhangi bir aşı bulunuyor. Hastalığın insandan insana direk ya da temasla geçişi yok.

2010'DAN BERİ GÖRÜLÜYOR

2010 yılından beri Türkiye’de BNV vakaları görülüyor. Hastalık genelde mevsimsel özellik gösteriyor, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülüyor. BNV insanlara esas olarak hastalığa sebep olan virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşıyor. Hastalığa sebep olan sivrisinekler genellikle geceleri ortaya çıkıyor ve insanlar için tehlike oluşturuyorlar.

SİNEKLİK, CİBİNLİK, VANTİLATÖR

Hastalığı taşıyan sivrisineklerin başlıca üreme alanları, sulak alanlar ve her çeşit yapay su birikintileri. Hastalıktan korunmak için, sivrisinek sokmalarına karşı önlem alınmalı. Sivrisineklerin aktif olduğu saatlerde (güneş battıktan sonra) açık alanda fazla kalınmamalı, kalınması halinde kapalı giysiler giyilmeli, pencerelere ve kapılara sineklik takılmalı, özellikle sineklerin çok olduğu dönemlerde cibinlik kullanılmalı, kapalı ortamlarda, hava dolaşımı yaratacak vantilatör, klima gibi cihazlar kullanılmalı. Sivrisinek üreme alanları yok edilmeli. Lastik tekerlek içleri, teneke kutular, boş saksılar, su varilleri gibi sivrisineklerin kolay üreyebildiği yerlerde su birikmesi önlenmeli ve bakımı sağlanmalı. Suyu biriktiren kap ve oyuncaklardaki sular boşaltılmalı, kullanılmadığında ters çevrilmeli. Hayvan sulukları ve yalakları düzenli olarak temizlenmeli, içindeki sular haftada en az üç kez değiştirilmeli. Evlerin yakınındaki küçük su birikintileri kurutulmalı.







