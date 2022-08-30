Hayat Şule Yüksel Şenler bir millete ilham oldu
AKTÜEL

Şule Yüksel Şenler bir millete ilham oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, vefat yıl dönümünde Şule Yüksel Şenler’in anıldığı programda konuştu. Emine Erdoğan, “O, sadece bana değil, bir millete de ilham oldu” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Şule Yüksel Şenler bir millete ilham oldu
Şule Yüksel Şenler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi, Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in nasihatleriyle büyümenin onurunu her daim hissettiğini belirterek, “O, sadece bana değil, bir millete de ilham oldu” dedi.

Emine Erdoğan, Şenler'in vefatının 3. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen “Onu Anma ve Mücadelesini Anlama" programına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Şenler'i anlatan tiyatro oyunu sergilendi.

Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

GENÇLER BASKI DÖNEMLERİNİ BİLMELİ

Şenler'in bir döneme derin iz bırakan bir isim olduğunu belirten Erdoğan, “Onun çemberine dahil olabilmenin, nasihatleriyle büyümenin onurunu her daim hissettim. Ortaya koyduğu örneklik, onunla tanıştığım ilk günden beri bana ilham oluyor. Ancak o, sadece bana değil, bir millete de ilham oldu” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

Bilhassa genç kardeşlerimizin, onu bu direnişe yönelten ideolojik ve siyasi baskı dönemini, çok iyi anlaması gerektiğine inanıyorum. Zira o günler anlaşılmadan bugünün kazanımlarının değeri de hakkıyla anlaşılamıyor. Bu dayatmaların altında bir toplum vardı, o günlerde. Üstat Necip Fazıl'ın deyişiyle, 'Öz yurdunda garip, öz vatanında parya' bir dönem. İşte Şule Yüksel Şenler, böyle bir zamanda önce kendi uyanışını yaşıyor. Onun samimiyeti, sahiciliği, şahsiyetli duruşu; kadın, erkek, dindar ve dindar olmayan binlerce insanın da ruh aynasında akis buldu.

Şule Yüksel Şenler kimdir? Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesi
ÖZGÜN
Şule Yüksel Şenler kimdir? Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesi
Süper Ligin lideri Beşiktaş

Süper Lig'in lideri Beşiktaş

​Siyah beyazlılar etkili oyunuyla Sivasspor'u mağlup etti.
Futbolseverlerin merak ettiği soru

Futbolseverlerin merak ettiği soru

​Beşiktaş'ın yıldız golcüsünün sözleşmesinde dikkat çeken madde.
Bağdat uyarısı

Bağdat uyarısı

​"Zorunlu haller dışında seyahat etmekten kaçının."

Eskişehir'de <br>Konyaspor kazandı

Eskişehir'de
Konyaspor kazandı

​Jorge Jesus, Süper Lig'de ilk kez kaybetti.

Kırmızı kartlar<br>damga vurdu

Kırmızı kartlar
damga vurdu

​Konyaspor-F.Bahçe maçında tartışılan an.

​Başından vurulmuş halde bulundu.

​Tabiplerin atama kurası için talep süreci başladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıktan çıkamayacaklarını anlayanlar sinsi emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.