Şule Yüksel Şenler bir millete ilham oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi, Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in nasihatleriyle büyümenin onurunu her daim hissettiğini belirterek, “O, sadece bana değil, bir millete de ilham oldu” dedi.

Emine Erdoğan, Şenler'in vefatının 3. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen “Onu Anma ve Mücadelesini Anlama" programına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Şenler'i anlatan tiyatro oyunu sergilendi.

Emine Erdoğan

GENÇLER BASKI DÖNEMLERİNİ BİLMELİ

Şenler'in bir döneme derin iz bırakan bir isim olduğunu belirten Erdoğan, “Onun çemberine dahil olabilmenin, nasihatleriyle büyümenin onurunu her daim hissettim. Ortaya koyduğu örneklik, onunla tanıştığım ilk günden beri bana ilham oluyor. Ancak o, sadece bana değil, bir millete de ilham oldu” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

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Bilhassa genç kardeşlerimizin, onu bu direnişe yönelten ideolojik ve siyasi baskı dönemini, çok iyi anlaması gerektiğine inanıyorum. Zira o günler anlaşılmadan bugünün kazanımlarının değeri de hakkıyla anlaşılamıyor. Bu dayatmaların altında bir toplum vardı, o günlerde. Üstat Necip Fazıl'ın deyişiyle, 'Öz yurdunda garip, öz vatanında parya' bir dönem. İşte Şule Yüksel Şenler, böyle bir zamanda önce kendi uyanışını yaşıyor. Onun samimiyeti, sahiciliği, şahsiyetli duruşu; kadın, erkek, dindar ve dindar olmayan binlerce insanın da ruh aynasında akis buldu.