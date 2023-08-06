Süleyman Özışık’a veda

Gazeteci Süleyman Özışık, Şubat ayından bu yana kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. 52 yaşındaki Özışık, dün ikindi namazını müteakip Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’nda defnedildi. Özışık’ın cenazesine eski Başbakan Binali Yıldırım, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun yanı sıra siyaset dünyasından pek çok isim ve meslektaşları katıldı.

Süleyman Özışık’ın vefat haberini abisi Hadi Özışık duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda abi Özışık, “Innâ lillâhi we innâ ileyhi raciun. Kardeşim Süleyman Özışık’ı kaybettik” ifadelerine yer verdi. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken abi Özışık, kardeşinin rahatsızlığını 18 Şubat tarihinde öğrendiklerini belirterek, “Bu süreçte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çok teşekkür ederim. Her şeyi seferber etti, bize müthiş destek oldu” dedi. Kardeşinin neşeli bir kişi olduğunu anlatan Özışık, “Biz kardeşten öte dosttuk, benimle çok dalga geçerdi. Süleyman iyi bir adamdı, dava adamıydı, çok mücadele verdi. Arkasından ağlanmasını hiç istemedi” diyerek yaşadıkları zor günleri anlattı.