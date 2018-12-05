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Sumru Yavrucuk hastanelik oldu - Son dakika haberleri

Sumru Yavrucuk hastanelik oldu: Sahnede su yerine antifriz içti

Oyuncu Sumru Yavrucuk, sahnede rol icabı su yerine antifriz içerek hastanelik oldu. Yavrucuk yaşadığı olayı "Dekorların arasına şoförümüzün kişisel kamyonuyla ilgili kimyasal maddeleri karışmış. Su bidonları yerine adblue (antifriz) sıvısı taşınmış. Maalesef kontrol edilmeden de bardaklara boşaltılmış" ifadeleriyle anlattı.

AA
Oyuncu Sumru Yavrucuk
Oyuncu Sumru Yavrucuk

Muğla'nın Marmaris ilçesinde su yerine antifriz içen oyuncu Sumru Yavrucuk, "Sahnede talihsiz bir kaza yaşadım. Dekorların arasına şoförümüzün kişisel kamyonuyla ilgili kimyasal maddeleri karışmış. Su bidonları yerine adblue (antifriz) sıvısı taşınmış. Maalesef kontrol edilmeden de bardaklara boşaltılmış." dedi.

Marmaris'teki özel hastanede tedavisi tamamlan Yavrucuk, oyunu için geldiği Bodrum ilçesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"Sahnede talihsiz bir kaza yaşadım"

Yaşanan olayı talihsizlik olarak değerlendiren Yavrucuk, "Sahnede talihsiz bir kaza yaşadım. Dekorların arasına şoförümüzün kişisel kamyonuyla ilgili kimyasal maddeleri karışmış. Su bidonları yerine adblue (antifiriz) sıvısı taşınmış. Maalesef kontrol edilmeden de bardaklara boşaltılmış. Rol icabı sürekli yaptığım bir mizansen var. O mizansene geldiğinde tereddütsüz çay diye içtim. İçtiğim anda büyük bir acı hissettim." diye konuştu.

Olayın, birinci perde finalinde yaşandığını belirten Yavrucuk, üç saniye sonra içeriye giderek istifra ettiğini anlattı.

"Hastane seferber oldu"

Aynı maddeyi rol arkadaşının da içtiğini ifade eden Yavrucuk, "Hastanede müşahede altına alındım. Hastane seferber oldu ve tedavimin ardından taburcu oldum." dedi.

Yavrucuk, olayı duyup kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten hayranlarına da teşekkür etti.

Marmaris Armutalan Kültür Merkezi'ndeki etkinliklere katılan Yavrucuk, dün, oyun sırasında mizansen gereği içmesi gereken çay yerine bardağa yanlışlıkla konulan antifrizi içince rahatsızlanmış, kendisini kötü hisseden ve kusmaya başlayan sanatçı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

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