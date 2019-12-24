Hayat Suriye savaşı Oscar listesinde
KÜLTÜR SANAT

Suriye savaşı Oscar listesinde

9 Şubat 2020’de sahiplerini bulacak olan 92. Akademi Ödülleri’nin kısa listesi açıklandı. Suriyeli iki yönetmen en iyi belgesel kategorisinde listeye girmeyi başardı.

Hatice Saka Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Oscar yarışında 9 kategoride kısa listeyi açıkladı. Akademi’nin kararıyla artık “Uluslararası En İyi Film Ödülü” diye anılacak “Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisine 93 ülke başvuruda bulunmuştu. Bu yıl en iyi belgesel kategorisine iki Suriyeli yönetmenin belgeseli girdi.

SİVİLLERİN KIYIMINA DİKKAT ÇEKİYOR

Cave

“Halep’in Son Adamları” belgesiyle çok sayıda ödül kazanan Firras Fayyad’ın son işi “The Cave” listeye girmeyi başardı. Film, Suriye’nin Ghouta kentindeki bir yeraltı hastanesinin hikayesini anlatıyor. Belgeselde hastane personeli tarafından yönetici seçilen genç Suriyeli doktor “Amani”ye ışık tutuluyor. National Geographic tarafından çekilen belgesel, 2019 Toronto Uluslararası Film Festivali ve İspanya’da düzenlenen Valladolid Uluslararası Film Festivali’nden ödülle dönmüştü. Yönetmen Firas Fayyad, Twitter’daki resmi hesabında, filminin Oscar kısa listesine gelmesinden memnun olduğunu ve bunun Esad rejiminin sivillere karşı kimyasal silah kullanmasının ihlâllerine bir kez daha dikkat çektiğini yazdı.

44 TANE ÖDÜL ALDI

  • For Sama
  • İkinci Oscar adayı ise Suriyeli gazeteci ve aktivist Waad Hatib ile İngiliz yönetmen Edward Watts’ın yönetmenliğini paylaştığı “For Sama” filmi. Suriye’nin Halep kentindeki yıkımı, çarpıcı görüntülerle aktaran yapımda genç bir kadın olan Waad Hatib, Halep’teki devrimi, aşkı, evlilik ve annelikten geçen yolculuğunu tüm gerçekliğiyle anlatıyor. Film, 2019 yılında Cannes Uluslararası Film Festivali’nden Altın Göz ödülü, İngiliz Bağımsız Film Ödüllerini aldı. En iyi bağımsız film ve en iyi belgesel film de dahil olmak üzere 44 uluslararası ödül kazanan yapım dünyanın dikkatini çekti. Tartışmaların ve tahminlerin şimdiden başladığı Oscar’ın diğer adayları ise 13 Ocak 2020’de açıklanacak.

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