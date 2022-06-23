Suriyeli hattat Muhammed Tevfik Dmyati hayata ve sanata Türkiye'de tutundu

Suriyeli hattat Muhammed Tevfik Dmyati, hayata olduğu gibi sanatına da Türkiye’de tutundu. 10 yıl önce yaşadığı Lazkiye’den Türkiye’ye gelen 68 yaşındaki Dmyati, bir süre Kuveyt’e giderek gazetecilik yaptı, hat eğitimi verdi. Ancak yolu tekrar Türkiye’ye düştü. 2019 yılında Ankara’ya yerleşti. Türkiye’de de hat çalışmalarına devam eden Dmyati, 2021 yılında eşini kaybetti.

YALNIZ DEĞİLİM

Psikolojik olarak zor günler geçiren Dmyati’nin hayatı, şeker hastalığı ile bir kez daha karardı. Ankara Hastanesinde tedavi altına alınan Dmyati’nin 2 ayağı kesildi. Tek çocuğu olan oğlu Halep’te olduğu için kimsesiz kalan Dmyati, tedavisinin ardından taburcu edilemedi. Bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Dmyati’ye sahip çıktı. Ünlü hattat Dmyati, Süleyman Demirel Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yerleştirildi, kendisine bir de tekerlekli sandalye hediye edildi. Her şeye rağmen hasta yatağında kalemi ve kağıdı elinden düşürmeyen sanatçı, “Ailemden kimsem yok. Fakat Türkiye’de beni yalnız bırakmadılar. Sekiz yaşından beri hat sanatıyla ilgileniyorum Ömrümün 60 yılını bu sanata adadım” dedi.

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MİNNETTARIM

Lazkiye’de doğup büyüyen ve üniversite ile vakıflarda hat dersleri veren Dmyati, “Evimi terk etmek zorunda kaldığımda Türkiye’ye sığındım. Burada bana ve sanatıma çok saygı duyuldu. Pandemi sürecine kadar vakıflarda hat dersleri verdim. Yeni öğrencilerim oldu ve yaralarımı sardılar. Şeker hastalığından dolayı bacaklarımı kaybettim. Acılı bir tedavi sürecim oldu. Tedavimi karşıladıkları ve bana baktıkları için minnettarım.” şeklinde konuştu. Şimdi Süleyman Demirel Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan sanatçı, her şeye rağmen sanata tutunup hayatını sürdürüyor.