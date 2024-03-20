Sürre Alayı’nın izi Sultanahmet’te

Osmanlı İmparator-luğu’nun her yıl hac dönemi İstanbul’dan Mekke ve Medine’ye yardım ve armağanlarını götüren Sürre Alayı’nı konu alan “Sürre Alayları: İstanbul’dan Haremeyn’e Kutsal Yolculuk” sergisi açıldı. Türk ve islam Eserleri Müzesi’ndeki sergide; Sürre Alaylarının kullandığı eşyalar, kutsal beldeye götürülen hediyeler ve onların muhafaza edildiği Mahmil-i Şerif, Kur’an-ı Kerimler, döneme ait paraların yanı sıra kutsal yolculuğun mekanlarını, tarihi gravür, resim, fotoğraf ve alayın kullandığı eşyalar yer alıyor. Objeler, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Türbeler Müdürlüğü envanterinden sergi için özel olarak seçildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bağcılar Belediyesi, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin ortaklıklığında hazırlanan sergiye 20’ye yakın isim koleksiyon eserleriyle destek verdi. Alayın hazırlanması, padişah tarafından yolculanmasından mola anlarına kadar tüm yolculuk fotoğraflar ve metinlerle ziyaretçiye sunuluyor. Kabe örtüsünden toprağına kadar çok sayıda kutsal obje bu yolculuğa sizin de eşlik etmenizi sağlıyor. Bu eserler arasında görülmesi gerekenler Sakal-ı Şerif, Feraşet Çantası, Mahmil-i Şerif, hediye sandıkları, buhurdanlar. Serginin son kısmında bulunan son Sürre Alayı’nın fotoğrafı ise kaybettiğimiz bu kültürü hatırlatması açısından önemli. Sergi 14 Nisan’a kadar görülebilecek.