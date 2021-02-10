Hayat Sürücüsü sara nöbeti geçiren otomobil yan yattı
AKTÜEL

Sürücüsü sara nöbeti geçiren otomobil yan yattı

Sürücüsü sara nöbeti geçiren otomobil yan yattı

Bursa’da sara nöbeti geçiren sürücü Burak Şahin’in (27) kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma çarptı ardından yan yattı. Kaza anı güvenlik kameralarınca görüntülenirken, hafif şekilde yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Sürücüsü sara nöbeti geçiren otomobil ters dönerek hasar gördü ekipler tarafından çevrildi.
Sürücüsü sara nöbeti geçiren otomobil ters dönerek hasar gördü ekipler tarafından çevrildi.

Bursa'da Burak Şahin, otomobiliyle İnegöl istikametine giderken, direksiyon başında sara nöbeti geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarpıp, yan yattı. Şahin, hafif şekilde yaralanırken breaberindeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Yan duran otomobili çevredekiler düzeltirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Sürücü Şahin, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüde, otomobilin kavşak üzerine geldiği sırada kaldırıma çarparak, yan yatması yer alıyor. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sara hastası olan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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