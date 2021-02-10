Sürücüsü sara nöbeti geçiren otomobil yan yattı

Nusret'in köfte yapma şekli sosyal medyada tepki topladı

Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı pirzola videosu ile tepkilerin hedefi olan ünlü etçi Nusret Gökçe, olay yaratan videolarına bir yenisini daha ekledi. Nusret, bu kez köfte yapma şekliyle olay oldu.