Takside 100 kilo uyuşturucu üretilebilecek ham madde ele geçirildi: 5 tutuklama

ADANA’NIN CEYHAN İLÇESİNDE POLİSİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA 100 KİLOGRAMDAN FAZLA UYUŞTURUCU ÜRETİLEN 1 KİLODAN FAZLA SENTETİK KANNABİNOİD HAM MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ, YAKALANAN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
Adana’nın Ceyhan ilçesinde polisin yaptığı çalışmada 100 kilogramdan fazla uyuşturucu üretilebilecek 1 kilogramdan fazla sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi, yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenip durdurulan bir ticari takside arama yapıldı. Aramada tek paket halinde 1 kilo 39 gram sentetik kannabinoid ham maddesi (A-M) ele geçirildi. Yapılan incelemede, ele geçirilen ham maddeden 100 kilogramdan fazla bonzai üretilebildiği tespit edildi. Operasyonda çerçevesinde uyuşturucu madde ile ilgili 5 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

