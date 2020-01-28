Hayat Tanesi 10, kilosu 500 lira
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Tanesi 10, kilosu 500 lira

Tanesi 10, kilosu 500 lira

Yazın vazgeçilmez meyvelerinden erik, tanesi 10, kilosu 500 liradan tezgâhları süslüyor. Manav sahipleri kış aylarında genellikle aşeren hamile kadınların eriğe rağbet gösterdiğini söylüyor.

Haber Merkezi İHA
Manavcılar, kış aylarında da rağbet gören eriği yurtdışından ithal ediyor.
Manavcılar, kış aylarında da rağbet gören eriği yurtdışından ithal ediyor.

Genellikle ilkbahar yaz aylarında severek yenilen meyvelerinden erik, kış ortasında olunmasına rağmen bazı özel müşteriler için tezgâhları hala süslüyor. Pazarcılar, ocak ayının sonlarında olunmasına rağmen Şili’den ithal olarak gelen eriği yüksek fiyatına ve az talebe rağmen ellerinde bulunduruyor. Eriğin tanesi 10 lira iken kilosu 500 liradan tezgâhtaki yerini korurken en çok rağbet gösterenler ise aşeren kadınlar oluyor.

Şili'den ithal ediliyor

İstanbul Kurtuluş Kapalı Pazarı’nda yer alan manavın sahibi Emin Özkaya, eriğin Şili’den özel olarak getirtildiği için pahalı olduğunu belirtti.

  • Özkaya, “Eriklerimiz Şili’den İstanbul’a, oradan da manavlara dağıtılıyor. Bu yüzden de tanesini 10 liraya satıyoruz. Kilosu ise yaklaşık olarak 500 liraya denk geliyor. Erik bu dönemde, genellikle, ölümcül hastası olanlara, kanser hastalarına, hamilelik süresince canı erik çeken kadınlarımıza hitap eden bir meyve. Vatandaş talep ettiği zaman mağdur olmasın diye elimizde bulunduruyoruz” dedi.
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