Tanesi 10, kilosu 500 lira

Genellikle ilkbahar yaz aylarında severek yenilen meyvelerinden erik, kış ortasında olunmasına rağmen bazı özel müşteriler için tezgâhları hala süslüyor. Pazarcılar, ocak ayının sonlarında olunmasına rağmen Şili’den ithal olarak gelen eriği yüksek fiyatına ve az talebe rağmen ellerinde bulunduruyor. Eriğin tanesi 10 lira iken kilosu 500 liradan tezgâhtaki yerini korurken en çok rağbet gösterenler ise aşeren kadınlar oluyor.

Şili'den ithal ediliyor

İstanbul Kurtuluş Kapalı Pazarı’nda yer alan manavın sahibi Emin Özkaya, eriğin Şili’den özel olarak getirtildiği için pahalı olduğunu belirtti.