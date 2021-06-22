Hayat Tarihi Sinop Cezaevi restorasyonunda bulunanlar şaşırttı Selçuklu dönemine ait kitabeler ortaya çıktı
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Tarihi Sinop Cezaevi restorasyonunda bulunanlar şaşırttı: Selçuklu dönemine ait kitabeler ortaya çıktı

Avrupa Birliği’nin destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca başlatılan restorasyon çalışmaları sırasında Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’nde iki kitabeye rastlandı. Selçuklu dönemine ait olduğu tespit edilen kitabelerin Sinop’un fethi sırasında yazıldığı tahmin ediliyor. Kemerin altında bulunan ve üstü kapatılan kitabelerin Arapça ve Farsça dillerinde yazıldığı tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
Tarihi Sinop Cezaevi restorasyonunda bulunanlar şaşırttı: Selçuklu dönemine ait kitabeler ortaya çıktı
Tarihi Sinop Cezaevi

Adına şarkılar-türküler yazılan, filmlere konu olan Sinop Tarihi Cezaevi birçok medeniyetin izlerini taşımasıyla da dikkat çekiyor. Türkiye’de en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’nde yaklaşık bir sene önce başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, “İlimiz zaten bahsettiğim gibi tarih öncesi döneminden günümüze kadar bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, Antik Dönem’de tersane olarak kullanılan şuan ki cezaevinin olduğu yer 1214’te Selçuklu’nun Sinop’u fethetmesinden sonra tersane olarak kullanılmış. Bu tersane kısmı daha sonra kemerler kapatılıp iç kale oluşturulup 1882 yılında cezaevi kompleksi inşa edilmiş. Şu anda yaklaşık 15 bin metrekare alana yayılmış bir cezaevi kompleksinden bir yapı topluluğundan bahsediyoruz. Antik Dönem’de tersane olarak kullanılan ve Selçuklu döneminde tersane olarak kullanıldığı için 2 tane ana kemer var. Bu kemerler daha sonra cezaevi inşası sırasında kapatıldı. Kapatılırken de bu Fetih’in anısına oraya Selçuklular kitabe yerleştirmişler. Daha sonra o kitabelerin olduğu bölümde farklı zamanlarda kapatılmış olabilir. Bu restorasyon projesi kapsamında tarihi cezaevinin dokusuna uygun olarak ya da o tersane kısmının aslına uygun olarak denizle buluşmasını sağlayacak şekilde kemerlerin açılması kararı alınmıştı, kurul kararıyla.

Selçuklu dönemine ait kitabeler.
Selçuklu dönemine ait kitabeler.

DOĞU KİTABESİ VE BATI KİTABESİ BULUNDU

Bu kemerlerin açılması esnasında önemli 2 kitabeye ulaştık. Bu kitabeler Selçuklu’nun bütün eserlerini yaparken imzasını attığı gibi buraya da imzasını atacak şekilde önemli 2 kitabe yerleştirilmiş. Yan yana. Doğu Kitabesi ve Batı Kitabesi şeklinde. Bu kitabelerin Türkçe’ye çevrilmesi sadeleştirilmesi sonucunda ’La İlahe İllallah Muhammeden Resüllullah. Allahü Teala’nın yardımıyla başlayan bir kitabemiz. Galip Sultan, din ve dünyanın izzeti, büyüğü anlamında, fetih babası, Halife’nin Bürhanı yani delili, Keyhüsrev’in oğlu Kaykavus, İzzettin Keykavus’tan bahsediyor, döneminde bu burç ve beden ile kemeri Osman oğlu Fahreddin Erdem Şah tarafından 610 yılında yaptırıldı’ şeklinde bir açıklama. Evet, bu Doğu Kitabesi dediğimiz, Batı Kitabesi’nde yine ’Allahü Teala’nın yardımıyla gene Galip Sultan, din ve dünyanın izzeti, gene aynı şekilde, fetih babası, Halife’nin Bürhanı, aynı gene Keyhüsrev’in oğlu Kaykavus döneminde İzzettin Keykavus’tan bahsederek bu beden ve ile kemeri Amasya vilayeti emiri Kaymazoğlu Mübarezeddin Behram Şah tarafından 610 yılında yaptırıldı’ şeklide 2 kitabenin de açıklaması var. Bunlar bizlere tabii önemli tarihi notlar olarak önümüze çıkıyor. Biz şu anda bu önümüze çıkan durumla alakalı Koruma Kurulumuzla birlikte bir alan çalışması yapıp önümüzdeki restorasyon sürecinin ne şekilde devam edeceği, bu ortaya çıkan durumun nasıl muhafaza edileceği ile alakalı tescil ve tespit çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Tarihi Sinop Cezaevi duvarlarında dünya tarihi için çok önemli keşif
FOTOĞRAF 7
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'Güneş, kum, deniz' üçlemesi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz’in Bodrum’u' olarak adlandırılan Sinop, tarihi kaleleri ve cezaeviyle de dikkat çekiyor. 4 bin yıl önce inşa edilen kale surlarının arasında yer alan ve 1887-1999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde, restorasyon çalışmaları devam ediyor. 2008 yılında Avrupa Birliği'ne sunulan ‘Sinop Tarihi Cezaevi Restorasyon Projesi’nin 2012 yılında onaylanmasıyla birlikte 21 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 5 milyon euroluk bir hibe ile yüklenici firma çalışmalara başladı.
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Proje kapsamında cezaevi içerisinde bulunan ve daha sonraki yıllarda yapılan betonarme binaların da yıkımı sürüyor. Tarihi cezaevi surlarının açılması için yapılan yıkım çalışmaları sırasında cezaevi duvarlarında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 2 kitabe ortaya çıktı.
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‘BİZLERE BIRAKILMIŞ BİR MİRAS’ <br> <br> Tarihi surlarının açılması için yıkılan binaların arkasında Roma kitabelerinin çıktığını belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Hikmet Tosun, Burası iş yurtlarıydı, cezaevinin çalışma yurtları. Asıl cezaevi, iç kalenin arkasıdır. Bu surun önündeki kültür mirası olmayan binaları yıkıyoruz ve bu kalenin tarihini ortaya çıkartıyoruz. Henüz bir dükkan yıktık, 5 dükkan daha yıkacağız, surun önündeki bütün engelleri ortadan kaldıracağız. Mesela jandarma nöbet kulübesi var, o cezaeviyle ilgili olduğu için onu yıkmıyoruz. Bu yıkım esnasında gördük ki Selçuklu, 1214 yılında iç kale duvarını yaparken Roma kitabelerini duvara yerleştirmiş. Buradaki anlayışın çok yüksek bir medeniyet anlayışı olduğunu, aynı zamanda gelecek kuşaklara Sinop tarihinin ve dünya tarihinin aydınlatılması bakımından bize bir miras olduğunu görmekteyiz” diye konuştu.
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‘SİNOP TARİHİNİN AYDINLATILMASINI SAĞLIYORUZ’ <br> <br> Tarihi Sinop Cezaevi’nin faal olduğu günlerde bir sanayi gibi faaliyetler yapıldığını anlatan Tosun, şimdiki yıkılan binaların ihtiyaç için surların önüne inşa edildiğini ifade etti. Tosun, Bu binalarda iş yurtları vardı. Halı dokuma atölyesi, dokuma tezgâhları, terzihaneler, kundura haneler, cilt atölyeleri gibi birçok iş yurdu vardı. Şehirden gelen insanlar da buradaydı, cezaevindeki ustalar da burada çalışıyordu. Dolayısıyla bu binalar o zaman yapılmış. Cezaevi dediğimiz bu koridoru, özgürlük yolu olarak açıyoruz. Bu duvarlar da ortaya çıkarak, hem dünya tarihinin hem de Sinop tarihinin aydınlatılmasını sağlıyoruz” dedi.
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‘4 KİTABEDEN 2’Sİ KAYIP’ <br> <br> Önü açılan surların üzerinden çıkan 4 kitabeden 2’sinin söküldüğünü belirten Tosun, Diğer 2 Roma kitabesinin anlamını çözdüreceğiz. Üzerindeki yazıları okuyamıyoruz, ne olduğunu bilmiyoruz. Henüz 1 hafta oldu ortaya çıkalı. Okumasını yaptırdıktan sonra, Türkçe anlamlarını yanlarına asacağız. Burayı gezen insanlar, Türkçelerini okuyacak. Bu kültür mirasını gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Şu an burada 2 Roma kitabesi görünüyor. 2 kitabe de o dönemde sökülmüş. İnşaat esnasında mı daha önce mi alındı, ne olduklarını bilmiyoruz. Diğer binalarımızda da yıkım devam ediyor. Daha birçok kitabenin ortaya çıkacağından eminiz. Hem antik dönem Sinop tarihinin hem de dünya tarihinin aydınlatılmasında bu kitabeler çok önemli iş teşkil edecek” şeklinde konuştu.
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Tarihi Sinop Cezaevi duvarlarında, Roma dönemi kitabeleri çıktı
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Tarihi Sinop Cezaevi duvarlarında, Roma dönemi kitabeleri çıktı
Tarihi Sinop Cezaevi duvarlarında dünya tarihi için çok önemli keşif
Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde devam eden restorasyon çalışmaları sırasında cezaevi duvarlarında, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 2 kitabe ortaya çıktı. Kitabelerin dünya tarihi için çok önemli olduğunu ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, "Surlara yerleştirilmiş bu kitabeler hem dünya hem de Sinop tarihinin aydınlatılmasında çok önemli" dedi.


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