Tatiliniz zehir olmasın

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesriye Demirel.
Havaların ısınmasıyla birlikte güneş maruziyeti, böcek ve sinek sokmaları, steril olmayan havuzlar, kaynağı bilinmeyen yiyecekler de hem kronik hastalığı olanları olduğu kadar olmayanları da olumsuz etkiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesriye Demirel, yaz döneminde bağırsak enfeksiyonlarının sık sık görüldüğünü söyledi. Uygun koşulda saklanmayan besinler, hijyeni sağlanmayan gıdalar tüketildiğinde enfeksiyon oluşabildiğini anlatan Demirel, “Enfeksiyonlar ishale yol açarken, sıvı kaybına yol açan ishal tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle mutlaka bir uzmana görünmek gerekiyor” dedi. Sıcak havalarda artan klima kullanımının cilt ve idrar yolu enfeksiyonlarını artırabildiğini anlatan Demirel, “Klimaların bakımı yapılmalı, cilt ve idrar yolu enfeksiyonlardan korunmak için ise havuzlar steril olmalı” şeklinde konuştu.
KENE RİSKİNE DİKKAT
Prof. Dr. Vedat Turhan, ise yaz döneminde yeşil alanlardaki kene tehlikesine dikkat çekerek, “Kene 6-8 saat kan emerse, vücudunda taşıdığı viral etkenleri o bireye aktarıyor. Bu da ciddi enfeksiyon hastalıklarına yol açıyor" diye konuştu.