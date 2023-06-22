Tatiliniz zehir olmasın

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son dönemlerde artan kızamık vakalarının ardından ortaya çıkan 'kızamık salgını' iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı kızamıkla ilgili 'Bir salgın var' demeden terminolojik olarak bu terimi kullanmak çok doğru değil. Bir kümelenme olabilir, yani beklenenden daha fazla, sık görülen olgu olabilir ama bu duruma 'salgın' demek için henüz erken, elimizde net bir veri yok" dedi.