Tek kitle 4 teşhis: Çin’deki gibi bir tedbir alma durumumuz asla söz konusu olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kovid-19 vakalarının 3 binlerde seyrettiğini belirten ve “Önümüzdeki dönemde de büyük bir artış olacağını düşünmüyorum” diyen Koca, “Çin’deki gibi bir tedbir alma durumumuz da asla söz konusu olmayacak” dedi. Koronavirüs ile diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarının birbirine karıştığına dikkat çeken Koca, bununla ilgili yeni bir test kitinin kullanıma alınacağını duyurdu: “İnfluenza (grip) ve RSV vakaları daha yoğun görülmekte. Taramalarımızda artık üçlü solunum yolu paneli bakacağız. Yani tek bir kit ile influenza A, influenza B, Kovid-19 ve RSV aynı anda bakılacak. O da muhtemelen bir ay içinde devreye girmiş, ilgili hastanelerde kullanılıyor olacak. Bu konuda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı görevlendirdim. Yerli imkanları değerlendirerek ülkemizde yerli multipatojen test kiti üretilecek ve çok kısa sürede yaygın kullanıma geçilecek."

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Fahrettin Koca

SAHTE DOKTORA MAAŞ YOK

Koca, sahte doktor iddiasıyla ilgili ise müfettiş görevlendirildiğini hatırlattı. “Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil” diyen Koca, olayı “Bu, tamamen hastanede uzman arkadaşa sahte belgelerle, sadece gözlemlemek amacıyla, kendisine inandırmış olduğu anlaşılıyor” diye anlattı. Koca, şu bilgileri verdi: “Ülkemizde sadece hekimler için değil tüm diplomaların nasıl kontrol edileceği bellidir. Biz ayrıca kendi veri tabanımızda da kayıtları tutuyoruz. Güçlü bir bilişim altyapımız var. Bu durum bizce müstakil bir örnektir. Gereğini yapacağız. Gözlem ve staj amaçlı talepler il sağlık müdürlükleri aracılığı ile takip edilmelidir. Mevcut uygulamamız da budur. Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz."

Kendi adına çelenk bile yaptırmış!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesinde 4 ay boyunca numara yapan sahte doktor Ayşe Özkiraz skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. Türkiye gündemine oturan olayda, sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın 21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutladığı da ortaya çıktı. 20 Ekim’deki doğum gününde dikkat çeken detay ise kendisini Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olarak tanıtan sahte doktorun, bir internet sitesi üzerinden sipariş vererek Çerkezköy’deki bir çiçekçiden Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne gönderdiği, "Çapa’nın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor" yazılı çelenk oldu. Sahte doktorun kendine "Sağlık dolu yıllara canım dostumuz. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doktorlar tayps" notuyla gönderdiği çiçek için kredi kartından 350 TL ödeme yaptığı öğrenildi.

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