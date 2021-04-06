Hayat Teravih evde mi kılınacak?
AKTÜEL TÜRKİYE

​Teravih evde mi kılınacak?

Teravih evde mi kılınacak?

Ramazan yaklaşırken, Kovid-19 vakalarının artışı nedeniyle teravih namazının evde kılınmasına yönelik talepler ve görüşler yoğunlaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hem kendi personeli hem kamuoyunda oluşan beklentilere cevap aradığı öğrenildi. Diyanet, salgının sağlık boyutu konusunda Sağlık Bakanlığı, kısıtlamalar ve önlemler konusunda İçişleri Bakanlığı ile sürekli temasta. İki bakanlıkla yapılan görüşmelerde teravih namazının cami yerine evde kılınması yönünde görüşlerin ağır bastığı belirtiliyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Teravih evde mi kılınacak?
Diyanet, Ramazan yaklaşırken artan vakalar nedeniyle teravih namazlarının evde kılınmasına yönelik ilgili kurumlarla çözüm arayışına girdi.

Vakalarda yaşanan tırmanmanın camilerde kılınacak teravih namazları ile daha da artmaması için Diyanet, kamuoyunda oluşan ‘teravihler evde kılınsın’ beklentisine çözüm arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, kısa bir süre kala Ramazan ayı faaliyetlerine ilişkin son hazırlıklarını yapıyor. Bu çerçevede teravih namazının camilerde cemaat eşliğinde kılınıp kılınamayacağı, böyle bir durumda virüs yayılımının toplumsal sağlığa etkileri ince elenip sık dokuluyor.

İYİ Partili Çıray teravih namazı için 'bidat' dedi
GÜNDEM
İYİ Partili Çıray teravih namazı için 'bidat' dedi

YAKINDA PAYLAŞILACAK

  • Bu nedenle Diyanet, sağlık boyutu konusunda Sağlık Bakanlığı, kısıtlamalar ve önlemler konusunda da İçişleri Bakanlığı ile temaslarını yoğunlaştırdı. İlgili kurumlarla yapılan görüşmeler neticesinde tıpkı geçen yıl da olduğu gibi teravih namazlarının camilerde kılınmaması yönünde görüşün ağır bastığı öğrenildi. Bu yöndeki kararın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Öte yandan salgın ortamı nedeniyle teravih namazlarının evlerde kılınmasına destek veren ilahiyatçı ve bilim insanlarına yeni destekler geliyor.

Ramazan'da teravih kılınacak mı?
ÖZGÜN
Ramazan'da teravih kılınacak mı?

ISRARCI OLMAMALI

Son olarak Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, teravih namazının bireysel olarak evlerde de kılınabileceğini belirtti. Güldemir, şöyle konuştu: “Ramazan ibadetlerin yoğun yaşandığı mübarek ay. Sağlığın her şeyin başında geldiğini biliyoruz. Dinimizde bu yönüyle sağlığa önem veriyor. Nafile namaz diye bildiğimiz teravih namazını insanlar camilerde cemaat ile kılabildikleri kadar evlerinde bireysel olarak da kılabilirler. O sebeple teravih namazını evde kılmada bir mani yok. Teravih illa cemaat ile kılacağım, diyerek tedbirleri kenara bırakıp kendi sağlıklarını ve cemaat sağlığını tehlikeye atmanın da kimsenin hakkı yoktur.”

Oruç ne zaman? (2021)
ÖZGÜN
Oruç ne zaman? (2021)

Mehmet Ünal
Mehmet Ünal

ÖNCE SAĞLIK

  • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünal, “Teravih namazını nafile ibadet olarak biliriz. Sağlık ile ilgili bir salgın varsa başka hastalıklara sebebiyet vererek mikrobun yayılmasına neden olabilecekse böyle durumlarda evlerde aileyle birlikte kılınması daha uygun olacağını söyleyebilirim.Nafile ibadeti yapalım derken sağlığımızdan olmayalım. Daha ihtiyatlı olmalıyız. Pandemi sürecinde her yerin kırmızı olduğu bir dönemde bizim daha büyük felaketlere neden olabilecek durumlara dikkat etmeliyiz. Önce sağlık” diye konuştu.

Gazetemizin de dün “Teravihi evde kılalım, iki bayram yapalım” şeklinde gündeme getirdiği konuyla ilgili Diyanet, harekete geçti.
Gazetemizin de dün “Teravihi evde kılalım, iki bayram yapalım” şeklinde gündeme getirdiği konuyla ilgili Diyanet, harekete geçti.

Ramazan toplantısı yapılacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla, ana teması Şifa Ayı Ramazan olan 2021 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısı gerçekleşecek. Toplantı bugün Kocatepe Camii Konferans Salonu’nda yapılacak.

Abone Ol Google News
Beni devirmeye çalışıyorlar

Beni devirmeye çalışıyorlar

​Netanyahu, yolsuzluk davasında köşeye sıkıştı.
Fenerbahçeden 9 puanlık galibiyet

Fenerbahçe'den
9 puanlık galibiyet

​Sarı lacivertliler rakiplerinin kaybettiği haftada kazandı.
Bildirinin arkasından CHP çıktı

Bildirinin arkasından CHP çıktı

​İmza atan emekli amirallerden dördü CHP üyesi!
Ziyarete kapatılmıştı

Ziyarete kapatılmıştı

Salda Gölü'nde çukurlar kapanmaya başladı.
Gayrimeşru bir teşebbüstür

Gayrimeşru bir teşebbüstür

​AK Parti MYK'dan bildiriye karşı güçlü duruş.
Vaka sayısı düşmüyor

Vaka sayısı düşmüyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Kesinlikle art niyetli

Kesinlikle art niyetli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiriye sert tepki.

Facebook'a inceleme

Facebook'a inceleme

​20 milyon Türk vatandaşının bilgileri sızmıştı.
Dördüncü <br>pik olacak mı?

Dördüncü
pik olacak mı?

​Uzman isimden mutasyonlu virüsle ilgili açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.