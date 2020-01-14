Hayat Terk edeceksen sahiplenme
AKTÜEL

Terk edeceksen sahiplenme

Sokağa bırakılan köpekler için biraraya gelen üniversite öğrencileri, ‘Sürgün Köpekler’ projesiyle binlerce köpeğe yardım eli uzatıyor. Projenin öncülerinden Birgül Taşdemir, bir hevesle sahip edinilen köpeklerin dışarı bırakıldıklarında yaşam şanslarının olmadığını söyledi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sokaklara terk edilerek ormanlara sürgün edilen köpekler, açlık ve susuzluğun yanı sıra bir yandan da vahşi hayatla mücadele ederek yaşamaya çalışıyor. Petshop’larda sistematik olarak üç ayda bir doğum yaptırılan kedi ve köpekler, hevesle satın alınıp bakılmayınca dışarı atılıyor. İstanbul’un sokaklarında yaklaşık 130 bin köpek yaşama mücadelesi veriyor. Sokakta bulunan köpeklerden rahatsız olan vatandaşlar, belediyelere şikayette bulunuyor. Belediyelerin taşeron ekipleri tarafından toplanan köpekler barınaklarda kısırlaştırıldıktan sonra ormanlara bırakılıyor.

Birgül Taşdemir

KÖPEKLERİN SAĞLIK KONTROLÜNÜ YAPIYORLAR

Birgül Taşdemir, üniversite öğrencileriyle birlikte 4 yıl önce başlattığı ‘Sürgün Köpekler’ projesiyle ormanlardaki binlerce köpeğe yardım eli uzatıyor. Proje kapsamında 150 gönüllü öğrenci kendi harçlıkları ya da topladıkları yardımlarla ormanlardaki köpeklerin sağlık kontrollerini yapıyor. İstanbul’da başlayan proje, bugüne kadar Kurtköy, Başıbüyük, Tepe ve Pirinççi ormanlarında faaliyet gösterdi.

AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Birgül Taşdemir, “Amacımız ormana atılan köpeklerle ilgili farkındalık oluşturmak. Kontrolsüz bir şekilde üretilen köpekler, maddi çıkarlarla sahiplendiriliyor. Heves bitince sokağa bırakılıyorlar. Kime güvenilir bilmediği için kötü niyetli insanların muamelesine maruz kalan köpekler, reaksiyon gösterdiği için ‘Sokak köpeği dehşet saçtı’ haberlerini okuyoruz” dedi.

BİN 500 KÖPEKTEN 500’Ü YAŞIYOR

  • Sokaktaki köpeklerden rahatsız olan vatandaşların belediyeleri aradığını belirten Taşdemir, “Belediyeler hayvanları alıp şehrin uzağındaki ormanlara bırakıyor. Bu hayvanlar evcilleşti. Ormanlarda yiyecek bulma imkanları yok. Ormana atılan köpek şansı varsa hayatta kalır. Kısırkaya Barınağı Eyüp’te bulunan Pirinççi Ormanı’nda olan bin 500 köpek bıraktığını söylemişti. Sadece 500’ünün kaldığını gördük” şeklinde konuştu.

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