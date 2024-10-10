Terörün ağababalarını deşifre ettik

Türkiye, 17/25 Aralık darbe girişiminden sonra taşeron terör örgütlerinin hedefi oldu. DEAŞ ve PKK/PYD-YPG terör saldırıları patlak verdi. Yeni Şafak, saldırıların arkasındaki karanlık odakların izini sürüp ifşa etti. Atatürk Havalimanı katliamının planlayıcısıyla ilgili tüm bilgiler 2 Temmuz 2016’da “Kod Adı Bay Sangur” haberiyle manşet oldu. Teröristin dış bağlantıları ise 3 Temmuz 2016’da “Referansı Kızılhaç” manşetiyle deşifre edildi. Ramazan’ın ikinci günü İstanbul Vezneciler’de polis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırı “Terörün Patronları Emretti, Taşeron Vurdu: Kumanda Dışarıda” başlığıyla manşete çıkarıldı. Şanlıurfa Suruç ve Ankara Garı saldırılarını düzenleyen teröristlerin bağlantıları, 14 Nisan 2016’da “Suruç ve Gar katilleri aynı karede” manşetiyle deşifre edildi. Taşeron terör örgütlerine karşı Erdoğan’ın “Türkiye’nin sabrının sonuna geldiği” açıklamaları “Sabır bitti” başlığıyla manşete taşındı. Yeni Şafak, DEAŞ’ın Sultanahmet saldırısını da 13 Ocak 2016’da “Alçaklar” manşetiyle duyurdu.





PKK’NIN LOJİSTİK ÜSSÜ

Hendek terörünü de takip eden Yeni Şafak, teröre destek veren siyasi partiler ve siyasetçilerden hesap soran manşetlere imza attı. HDP’li belediyelerin PKK’ya verdiği destek, 14 Temmuz 2016’da “PKK’nın Lojistik Üsleri” başlıklı haberle okuyucuya duyuruldu. Yeni Şafak, hendek teröründe halkı çatışmaların tam ortasına, sokağa çağıracak kadar ileri giden HDP’lilerin dokunulmazlıklarının düşürülmesi konusunda yaptığı haberlerle de büyük misyon üstlendi.









ŞEHİR BİTTİ SIRA DAĞDA

PKK’ya yönelik şehir operasyonlarından sonra kırsalda başlatılan operasyonlar da yakından takip edildi. 22 Haziran 2016’da bu konuda ilk haber “Şehir Bitti Sıra Dağda” manşetiyle duyuruldu. Türkiye’nin terörle mücadelesine destek vermeyen, üstelik PKK yanlısı tutum takınan muhalefet partileri de Yeni Şafak’ın uyarılarından nasibini aldı. PKK’nın Dürümlü katliamına karşı tek cümle etmeyen CHP’ye 18 Mayıs 2016’da “Kim Susturdu” diye soruldu?





YPG KONUSUNDA UYARDIK

Yeni Şafak, ABD’nin PKK’dan ayrıymış gibi pazarladığı paravan terör örgütü PYD-YPG konusunda da çok sayıda uyarı haberine imza attı. 1 Haziran 2016’da yayınlanan “Üniforma da ABD’den” başlıklı haberde, ABD’nin PKK’ya üniforma verdiği deşifre edildi. 2 Haziran 2016’da “ABD’nin Gizli Ajandası” manşetiyle, ABD’nin planladığı terör koridoru detaylı olarak aktarıldı. MİT operasyonuyla getirilen Talal Sülo’nun anlattıkları, “ABD Bize Federasyon İçin Söz Verdi” başlığıyla manşet oldu. Türkiye’den Suriye’ye terörist taşınması da 19 Mayıs 2016’da “Amanos- Afrin Terör Hattı” başlığıyla manşetten duyuruldu.





TEK KURTULUŞ MİLLİ SAVUNMA SANAYİİ

Türkiye’nin terörle mücadelede nasıl yalnız bırakıldığı deşifre edildi. Yeni Şafak’ın 4 Mayıs 2016 tarihli “ABD IŞİD’i Vurmadı” başlıklı manşet haberinde “TSK, dün Kilis’i hedef alan IŞİD mevzilerini bildirmesine rağmen İncirlik’teki silahlı İHA’lar hava muhalefeti mazeret gösterilip operasyona çıkmadı” ifadeleri yer aldı. Terörle mücadelede yalnız bırakılan Türkiye’nin kurtuluşunun savunma sanayiinde millileşme hamlesi olduğu vurgulandı.





MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Türkiye’nin terör saldırılarıyla sarsıldığı dönemde hesabın büyük olduğunu her fırsatta manşete taşıyan Yeni Şafak, İstanbul’un Fethi’nin 563. yılı kutlamalarında dış mihraklara mesaj verdi. Yenikapı’daki törenin aktarıldığı haber, 30 Mayıs 2016’da “Hesaplaşma Bitmedi” başlığıyla manşet oldu.



