TİKA ramazan boyunca her gün 1000 Gazzeliyi iftarda konuk edecek

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, konutların yüzde 90'ının hasar gördüğü ve yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiği Gazze'de yardım girişlerinin kısıtlanması nedeniyle gıda, su ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.