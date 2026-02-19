Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
TİKA ramazan boyunca her gün 1000 Gazzeliyi iftarda konuk edecek

TİKA ramazan boyunca her gün 1000 Gazzeliyi iftarda konuk edecek

15:5919/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
TİKA
TİKA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gazze'de ramazan programı kapsamında 4 bin aileye gıda paketi ulaştırdı, kurulacak iftar sofralarında her gün 1000 Gazzeli ağırlanacak.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, konutların yüzde 90'ının hasar gördüğü ve yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiği Gazze'de yardım girişlerinin kısıtlanması nedeniyle gıda, su ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Gazze Şeridi'nin Han Yunus, Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah ve Gazze'nin kuzey bölgelerindeki çadırlarda yaşam mücadelesi veren 4 bin ihtiyaç sahibi aileye temel gıda malzemelerinden oluşan paketler dağıtıldı.

TİKA Ramazan Mutfağı

TİKA'nın, yerel sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde kurduğu "TİKA Ramazan Mutfağı" aracılığıyla ramazan boyunca 30 bin kişiyi iftar sofrasında konuk etmesi hedefleniyor.

Program kapsamında Gazze'de her gün 1000 kişilik iftarlık kumanya dağıtımı yapılacak.



#gazze
#ramazan
#Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Denizli iftar vakti: Denizli imsakiye sahur - iftar vakitleri, sabah ve akşam ezan saatleri