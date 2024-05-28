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Hayat

TimeCode Boğaziçi Üniversitesi'nde sinema buluşması düzenliyor

TimeCode’un, Tivibu ana sponsorluğunda gerçekleştireceği 3-2-1! sinema etkinliği 29 Mayıs Çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek. Saat 10:00’da başlayacak program 16:00’a kadar devam edecek.

12:08 - 28/05/2024 Salı
Güncelleme: 12:09 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
GZT’nin dijital sinema markası olan TimeCode, 3-2-1! ile herkese “Merhaba” diyecek.
GZT’nin dijital sinema markası olan TimeCode, 3-2-1! ile herkese “Merhaba” diyecek.

GZT’nin dijital sinema markası olan TimeCode, 3-2-1! ile herkese “Merhaba” diyecek. Sinema başlığı altında panelleri, oyunları, yarışmaları ve atölyeleri içeren etkinlikte katılımcılara gün boyu çeşitli deneyimler sunulacak. Konuklara günün hatırası olarak hediyeler takdim edilecek.


Programda iki panel düzenlenecek. Saat 11:00’da başlayacak ilk panelin teması
“Sinema dünyasındaki isimlerden neden Filistin’e destek bekliyoruz?”
olacak.
Kolaj atölyeleri
“Alternatif Film Afişi”
başlığında yapılacak.

Tüm salonunun katılımıyla gerçekleşecek “TimeCode Quiz” yarışmasını Dijital Yayıncı Joel Moriasi yönetecek.

Yarışmacılara ödüller dağıtılacak

Vartabii’nin sponsor olduğu yarışmada birinciye 10.000 TL’lik, ikinciye 5.000 TL’lik, üçüncüye 2.500 TL’lik hediye çeki verilecek. Yarışmanın kazananlarına, ödülleri program kapanışında teslim edilecek.


Takipçiler tarafından da ilgiyle karşılanan etkinliğe katılabilmek için son günler...


#Boğaziçi Üniversitesi
#GZT
#TimeCode
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