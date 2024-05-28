TimeCode Boğaziçi Üniversitesi'nde sinema buluşması düzenliyor

GZT’nin dijital sinema markası olan TimeCode, 3-2-1! ile herkese “Merhaba” diyecek. Sinema başlığı altında panelleri, oyunları, yarışmaları ve atölyeleri içeren etkinlikte katılımcılara gün boyu çeşitli deneyimler sunulacak. Konuklara günün hatırası olarak hediyeler takdim edilecek.