TimeCode Boğaziçi Üniversitesi'nde sinema buluşması düzenliyor

GZT’nin dijital sinema markası olan TimeCode, 3-2-1! ile herkese “Merhaba” diyecek. Sinema başlığı altında panelleri, oyunları, yarışmaları ve atölyeleri içeren etkinlikte katılımcılara gün boyu çeşitli deneyimler sunulacak. Konuklara günün hatırası olarak hediyeler takdim edilecek.
Tüm salonunun katılımıyla gerçekleşecek “TimeCode Quiz” yarışmasını Dijital Yayıncı Joel Moriasi yönetecek.
Yarışmacılara ödüller dağıtılacak
Vartabii’nin sponsor olduğu yarışmada birinciye 10.000 TL’lik, ikinciye 5.000 TL’lik, üçüncüye 2.500 TL’lik hediye çeki verilecek. Yarışmanın kazananlarına, ödülleri program kapanışında teslim edilecek.
Takipçiler tarafından da ilgiyle karşılanan etkinliğe katılabilmek için son günler...