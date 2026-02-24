Yeni Şafak
Trabzon'da ormanda gezen avcı fark etti: Bölgede böylesi ilk kez görüldü

24/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
Ağaç yumrusu
Trabzon’un Araklı ilçesinde avcılar tarafından ormanlık alanda tesadüfen bulunan devasa ağaç yumrusu, görenleri hayrete düşürüyor. Uzmanlar, şimdiye kadar bölgede rastlanan en büyük ağaç yumrusu (uru) örneklerinden biri olduğunu belirtiyor.

Araklı ilçesine bağlı yüksek rakımlı bir köyde, avlanan Gökhan Özbay isimli avcı, ormanlık alanda alışılagelmişin dışında bir görüntüyle karşılaştı. Bir ağacın gövdesini neredeyse tamamen saran uru gören Özbay, o anı cep telefonu ile fotoğrafladı.

Ülkemizde özellikle Karadeniz (Artvin, Rize, Trabzon) ve Toroslar’da yaşlı ceviz ve kestane ağaçlarında rastlanan, bilimsel ismi ‘Burl’ olarak adlandırılan ağaç uru ağacın dış etkenlere karşı verdiği bir hayatta kalma mücadelesi olarak tanımlanıyor.

Ağacın bakteri, mantar veya fiziksel yaralanmalara karşı kendini korumak için hücrelerini kontrolsüzce büyütmesiyle oluşan bu kütle, Araklı’da bulunan bu örnekte devasa boyutlara ulaşmış durumda.

Araklı’daki bu devasa kütle sadece biyolojik bir merak konusu değil, aynı zamanda ekonomik olarak da büyük bir potansiyel taşıyor. Bu tür ur yapıları, kesildiğinde içinden çıkan karmaşık ve estetik desenler (hareler) nedeniyle lüks mobilya ve otomobil iç tasarımında altın değerinde kabul ediliyor.



