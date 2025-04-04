Trafikte tartıştığı sürücüye armut attı: Yargıtay silah saydı

Kırmızı ışık yandığında aracından inen İsa Ak, Arslantaş'ın kapısını açarak bağırmaya başladı. Elindeki armudu Arslantaş'a doğru atan Ak, karakolluk oldu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ak'ın "silahla kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin verdiği kararı kaldırdı.

Arslan bu sefer ise dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, armudun saldırıda kullanılmadığını ancak fiilen saldırıda kullanılan şeylerin silah olarak sayıldığını kabul edip olayda armudun silah olarak kullanıldığını belirtti.