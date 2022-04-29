Tropikal ormanlar alarm veriyor

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından yapılan analizde, 11.1 milyon hektar orman, yangınlar nedeniyle orman vasfını yitirdi. Depolanmış karbon bakımından zengin olan tropik ormanlar yandığında atmosfere karbondioksit salınımı artıyor, bu da küresel ısınmaya etki ediyor. Yangınlar sebebiyle geçen yıl 2,5 gigaton karbondioksiti doğaya salındı; bu, dünyanın en büyük üçüncü sera gazı yayıcısı olan Hindistan’dan kaynaklanan emisyonla neredeyse eşit.

Frances Seymour

PARİS ANLAŞMASI HAYAL OLABİLİR

“Ormansızlaşma yalnızca atmosfere karbon salınımına sebep olmaz, yağış düzenlerini de bozar” diye konuşan WRI üyesi Frances Seymour, yaşanan kayıpların tropik ormanların artık dünyanın en önemli karbon yutaklarından biri olarak hizmet edemeyeceği; aksine karbondioksit yayıcı haline gelebileceği konusunda uyardı. Seymour, eşiğin aşılmasıyla küresel ısınmayı dizginlemeyi hedefleyen Paris Anlaşması’nın bir anlamının kalmayacağını belirtti.

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SORUMLULUK DEVLETLERDE

Seymour, geçen yıl ağaç örtüsü kaybında genel bir azalma olsa da, Glasgow’daki iklim görüşmelerinde 140’tan fazla ülke tarafından 2030 yılına kadar orman kaybını durdurmak ve tersine çevirmek için imzalanan bir deklarasyon da dahil olmak üzere iyileştirme planının küresel taahhütleri karşılamasının zor olduğunu dile getirdi. Sera gazı emisyonlarını dengelemek için ormanlara çok fazla güvenmeye karşı uyaran Seymour, devletlerin ve şirketlerin üzerine daha çok sorumluluk düştüğünün altını çizdi.

TEKNOLOJİ Tropikal kuru ormanlar tehdit altında