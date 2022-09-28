TRT Belgesel'de yeni yayın dönemi başlıyor

TRT Belgesel’in zengin tür ve konu yelpazesiyle göze çarpan yeni sezon yapımları, yaşamın her alanına dair içeriklerle şekillendirildi. TRT Belgesel’in çeşitlenen ekranında 23 yeni yapım ekrana gelirken, her bölümü merakla beklenen yapımları da yeni bölümleriyle seyirciyle buluşacak.

TRT BELGESEL YENİ YAPIMLARIYLA GÜÇLENİYOR

İzleyenlere tarihten maceraya, insan hikayelerinden bilime kadar çeşitli kategorilerde içerikler sunan TRT Belgesel, birbirinden iddialı yeni yapımlarını izleyicilerle buluşturacak. “Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları”, “Oyunbozan”, “Maskelerin Ardında: Siber Savaş”, “Afetler”, “Dünyayı Darp Edenler”, “Karanlık Miras”, “30 Yılın Ardından”, “Tut Elimden”, “90’lar Dünyası”, “Türk İşi Gemiler”, “Çocuğum İçin”, “Açık Ateş”, “Ormanın Sırrı: Karakulak”, “Maceraya Engel Yok”, “Gönüllü Veteriner”, “Sualtı Ustaları”, “Türlerin İzinde”, “Ata Tohumları”, “Bir Arabesk Muhabbeti”, “Demir Atlı Yörükler”, “Kuru Pasta Gazoz”, “Dünyada Kadın Olmak” ve “Yüz Görümü” isimli yeni yapımlar ekranlara gelecek.

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Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları

Milli hamlelerle güçlenen Türk Savunma Sanayii bütün ilhamını onların öyküsünden aldı. Tüm engellere rağmen vazgeçmedi ve bu yola baş koydular… Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları belgeseli Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil, Şakir Zümre ve Necmettin Erbakan’ın mücadele dolu yaşamlarını dökü-drama yoluyla aktarılıyor.

Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları

Oyunbozan

Türkiye’nin gücüne güç katan, askeri operasyonlarda, düşmanın korkulu rüyası, Türkiye’ye karşı kurulan tuzakları ve oyunları bozan milli teknoloji ürünü… “Atak helikopteri”. Neden ihtiyaç duyuldu, nasıl tasarlandı ve içerisinde hangi yeni teknolojileri barındırıyor. Projenin mimarları anlatıyor, uzmanlar yorumluyor.

Oyunbozan

Maskelerin Ardında: Siber Savaş

Ülkeler arası dijital saldırılar, güvenlik açıkları ve hackerlar arası savaş. Siber dünyada bugüne kadar neler yaşandı, yarın neler yaşanacak? Siber dünyanın gerçek aktörleri konuşuyor, çarpıcı gerçekler Maskelerin Ardında belgeselinde ortaya çıkıyor.

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Afetler

Türkiye’de ve dünyada yaşanan orman yangınları, depremler, seller gibi doğal afetlerden dramatik sahneler, çarpıcı olay anı görüntüleri, devletin afetlere karşı attığı adımlar tanık ve uzman röportajlarıyla birlikte ekrana yansıyor.

"Dünyayı Darp Edenler"

Darbeler tarihinin karanlık sayfalarını aralıyor. Dünyayı Darp Edenler belgesel serisi Türkiye’den ve dünyadan tanıklıklar ve belgelerle gerçeklerin peşine düşüyor.

Karanlık Miras

İslamofobi, ırkçılık, katliamlar, iktidar savaşları ve nefret suçları… Hepsi batı zihniyetinin bir yansıması. Medeniyetin aydınlık yüzü gerçekten Batı mı? Batı’nın perde arkasında hangi gerçekler saklı? Karanlık Miras belgeseli, geçmişten bugüne Batı zihniyetinin izini sürüyor. Tarihin kırılma noktalarına odaklanıyor. Türkiye’den ve dünyadan çarpıcı isimler röportajlarla belgesele güç katıyor.

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Karanlık Miras

30 yılın Ardından

SSCB'nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını ilan eden Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık savaşı ve mücadele dolu yaşamları "30 Yılın Ardından" belgeseliyle TRT belgesel ekranlarında.

Tut Elimden

Sağlığın değeri ve hayata tutunmak için verilen mücadele… Türk sağlık sisteminin gücüne ve zorlu hastalıklara karşı mücadele eden doktorların başarılı tedavi süreçleri… Türk doktorları eliyle şifa bulan insanların çarpıcı hikâyeleri sürükleyici bir dille TRT Belgesel ekranlarında.

90’lar Dünyası

Efsaneleşen şarkılar, unutulamayan diziler, izleyenleri ekran karşısına kilitleyen televizyon şovları ve Türk siyasetinin hafızalara kazınan olayları 90’lar Dünyası'nda seyirciyle buluşuyor.

90’lar Dünyası

Türk İşi Gemiler

Milli gemiler, küresel şirketlerin devasa yük gemileri, büyük balıkçı gemileri ve süper lüks yatlar. Hepsinin ortak bir özelliği var. Türk tersanelerinde tamamen yerli imkanlarla üretilmeleri. Peki Türk mühendisler nasıl çalışıyor, bu olağanüstü gemiler nasıl inşa ediliyor? Merak edilenler ve çok daha fazlası “Türk İşi Gemiler” belgeselinde.

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Çocuğum İçin

Zor şartlarda yaşayan, hayaller kuran çocuklar ve yokluk içinde evlatları için mücadele eden anne babalar. Çocuğum İçin, dünyanın dört bir yanından sarsıcı öyküleri ekrana getiriyor.

Açık Ateş

Şef Yılmaz Öztürk, her bölümde Türkiye’nin farklı bir coğrafi bölgesinde açık ateş felsefesini uygulamalı bir biçimde anlatırken bir yandan da doğal güzelliklerin nimetlerinden faydalanarak kamp hayatına dair ipuçları veriyor.

Ormanın Sırrı: Karakulak



Nadir görülmesi nedeniyle ormanın hayaleti olarak da anılan, coğrafyamızın ender ve özel türlerinden biri, Anadolu’nun yaban kedisi Karakulak… TRT Belgesel’in yeni yapımlarından olan Ormanın Sırrı: Karakulak’ta bu özel canlını dünyasına tanıklık ediyoruz.

Maceraya Engel Yok

Biri görme, biri duyma, biri de yürüme engelli üç dost. Doğa ve adrenalin tutkusuyla yola çıkıyor, zorlu maceralarda sınırlarını zorluyorlar. Herkes onları çok sevecek, hikayeleri engelleri aşmak isteyenlere güç verecek.

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Gönüllü Veteriner

Kendini engelli hayvanlara adayan bir gönüllü ve işine aşık bir veteriner birlikte yollara düşüyor, köy köy, şehir şehir gezip hayvanlar için şifa dağıtıyor.

Gönüllü Veteriner

Sualtı Ustaları

Onlar hem usta dalgıçlar hem de usta tamirciler… Metrelerce derinlikteki tamir ve inşa işlerini onlardan başka kimse yapamaz. Sualtı Ustaları belgeseli, dünyanın en zor işlerinden biri olan endüstriyel dalgıçlık mesleğinin zorlu görevlerine şahitlik ediyor.

Türlerin İzinde

Kendini su altındaki doğal yaşamı araştırmaya, fotoğraflamaya adamış ödüllü bir dalgıç ve kaşif olan Erkan Balk, Türkiye’nin keşfedilmemiş rotalarında dalış yapıyor ve yeni türlerin izini sürüyor.

Ata Tohumları

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun üzerinde titizlikle çalıştığı, asırlar öncesinden sağlam bir bilinçle bugüne kadar muhafaza edilmiş büyük bir servet olan ata tohumunun hikayesi TRT Belgesel’de.

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Ata Tohumları

Bir Arabesk Muhabbeti



Arabeskin sosyolojik anlamda doğuşundan, 2000’li yıllarda farklı türlerle yeniden yorumlanmasına kadar tüm evrelerini detaylarıyla ele alan belgesel her bölümde arabeskin bilinmeyen bir yönünü izleyiciye sunuyor.

Demir Atlı Yörükler

Down sendromlu Erden ve abisi Adem’in, yeniden kardeş olma hikayesini konu alan “Demir Atlı Yörükler”, Adem ile Erden’in İstanbul’dan Mersin’e yapacakları seyahati konu alıyor.

Kuru Pasta Gazoz

Ankara’nın mütevazı semtlerindeki düğün salonlarında düğün şarkıcısı, piyanist şantör, bağlamacı, düğün fotoğrafçısı olarak çalışanların yaşantılarını konu edinen belgesel, onların hayalleri ve yaşam mücadelelerine ortak oluyor.

Kuru Pasta Gazoz

Dünyada Kadın Olmak

Yeryüzünün ayrı yerlerinde içindeki bulundukları tüm imkansızlıklara ve engellere rağmen zorluklara karşı göğüs geren, dimdik duran ve cesaretleriyle her işin altından büyük bir çalışkanlıkla kalkan anneler, sanatçılar, farklı meslek grubundan tüm kadınların gözü pek öyküsü…

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Yüz Görümü

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde yaşayan çocukluk arkadaşı 4 genç kızın töreye başkaldırışına tanıklık ediyoruz.

TRT BELGESEL’İN SEVİLEN YAPIMLARI YENİ BÖLÜMLERİYLE EKRANDA



TRT Belgesel’in sevilen yapımları “Şehirden Uzakta”, “Tarihin Efsaneleri”, “Türkiye’nin Dev Yapıları”, “Ulak”, “Aile Olmak”, “Koruyucular”, “Su Savaşları”, “Yiyeceğin Serüveni”, “Yaşamın Kıyısında: Nefes”, “Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları”, “Sahibini Arayan Fotoğraflar”, “Kameralı Adam” ve “İnançlar ve Yaşamlar” yeni bölümleriyle seyirciyle buluşacak.

Şehirden Uzakta

Trafik, kalabalık, stres, sıradan ilişkiler ve tatsız yiyeceklerden sıkılarak şehirden kaçıp köye yerleşmeye karar veren Kıvanç Kasabalı, her bölümde Anadolu'nun bir köşesindeki köy hayatını tecrübe ediyor.

Tarihin Efsaneleri



TRT Belgesel’in dökü-drama türündeki özel yapımlarından biri olan ve seyircinin büyük beğenisini kazanan ödüllü yapım Tarihin Efsaneleri, güçlü hükümdarlar, efsaneleşmiş komutalar ve destansı savaşları konu edinmeye devam ediyor.

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Türkiye’nin Dev Yapıları



1915 Çanakkale Köprüsü, Çamlıca Kulesi, Avrasya Tüneli, Yusufeli Barajı, İstanbul Havalimanı Metrosu ve daha pek çok mühendislik harikası. Türkiye’nin Dev Yapıları belgesel serisi vizyon projelerinin inşa süreçlerini etkili animasyonlar ve çarpıcı hikayelerle ekrana taşıyor.

Ulak



Serdar Kılıç yeni sezondaki yolculuğunda dünyanın farklı köşelerinden, zor coğrafyalardan, zengin kültürlerden izleri ve insan hikayelerini yansıtmaya devam ediyor.

Aile Olmak

Olumsuz şartlara rağmen, ailesini ayakta tutmak için mücadele eden annelerin, babaların ve çocukların etkileyici mücadelesi.

Koruyucular

Uçsuz bucaksız denizlerin ortasında metrelerce alevlerin içinde, canlarını hiçe sayarak her bir canlı için görevlerini cesurca yapan korkusuz ekipler. Canlarını tehlikeye atıyor, gece gündüz fedakarca çalışıyorlar. Koruyucular yeni bölümlerle TRT Belgesel’de.

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Su Savaşları



Susuzlukla mücadele eden bölgeleri temiz suya kavuşturmak için çabalayan ekibimiz kimi köyde yeraltı su kuyusu açılıyor, kimi yerde de temiz olmayan suyu arıtarak insanlara ulaştırıyor. Hayatları değiştirmek için dökülen ter, verilen mücadele ve sonunda yaşanan sevinç gözyaşları Su Savaşları’yla TRT Belgesel ekranlarında.

Yiyeceğin Serüveni



Bir yiyeceğin üretiminden itibaren soframıza gelene kadar hangi işlemelerden geçtiğini ve kaç farklı şekilde tüketildiğinin detayları Yiyeceğin Serüveni’nde.

Yaşamın Kıyısında: Nefes



Başarılı sporcuların hayatlarına odaklanan belgesel, sporu tarihle harmanlanıyor ve sporcuların gündelik hayatın içerisinde yaşadıkları zorluklarlardan yola çıkarak, tarihte yaşanmış dramatik olayları seyircilere aktarıyor.

Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları



Eski bir dövüşçü olan Nehar Eren, her bölüm ayrı bir maceraya atılıyor, dünyanın dört bir yanındaki ustalardan geleneksel ve modern dövüş sanatlarını öğreniyor.

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Sahibini Arayan Fotoğraflar

Yıllardır bit pazarlarından, sahaflardan, eskicilerden aile albümleri toplayan İlhan, fotoğrafların sahiplerini arıyor ve izleyenleri fotoğrafların gerçek sahiplerinin hikayesiyle buluşturuyor.

Kameralı Adam

Bazen bir yangının tam ortasında, bazen dağların zirvesinde, bazense açık denizde en iyi görüntüyü almaya çalışan bir kameramanın maceraları izleyicilere aktarılıyor.

İnançlar ve Yaşamlar

Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Güney’e dünyanın dört bir tarafındaki inanışlar, ilginç ritüelleri ve onların etkisiyle şekillenen insan hikayeleri İnançlar ve Yaşamlar'da.