TRT uluslararası dijital platformu 'tabii' 3 milyon üyeye ulaştı

TRT içeriklerine yönelik uluslararası talebi karşılamak amacıyla kurduğu dijital platformu tabii, 30 orijinal diziyle girdiği dijital yayıncılık pazarında kısa sürede 3 milyon üyeyi aşarak büyük bir başarıya imza attı. Mayıs 2023’te yayın hayatına başlayan tabii’nin içinde yaşadığımız hayatın zenginliğini yansıtan, pek çok farklı türdeki içerikleri her kesimden ve yaş grubundan izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Geniş içerik yelpazesi ile tarihi figürlerin hayatlarından, küresel felaketlere karşı savaşan süper kahramanların mücadelelerine; aksiyon dolu yapımlardan distopik dramalara; çocuklar için animasyonlardan gençler için eğlenceli içeriklere kadar uzanan yayın hizmeti ile tabii, izleyicilere yeni bakış açıları sunan bir hikaye anlatıcılığı vaat ediyor. Tozkoparan İskender Gölge, Mahsusa, #Adalett, Yardımcı Oyuncu, Koyuz Beyaz, Modern Doğu Masalları, Küçük Dahi İbn-i Sina ve Kuzgun: Dipsiz Karanlık gibi birbirinden kaliteli 30 orijinal dizi tabii uygulaması veya www.tabii.com’da. Ayrıca, TRT kanallarının en beğenilen dizi ve programlarının canlı yayınları ve sonradan izlemek için tüm bölümlerine de tabii üzerinden erişmek mümkün.