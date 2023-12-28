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Hayat

TRT uluslararası dijital platformu 'tabii' 3 milyon üyeye ulaştı

Kaliteli yapımlarıyla dünya çapında izleyicilerinin büyük ilgisini gören TRT’nin dijital platformu tabii, zengin içerikleriyle 2023 yılını büyük bir başarıya imza atarak uğurlayacak. Mayıs 2023’te “Bizi Birleştiren Hikayeler” sloganıyla yola çıkan, ailece izlenebilen ve ortak değerlere hitap eden tabii, 3 milyon üyeye ulaştı.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
19:50 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TRT'nin platformu Tabii'den takdirlik başarı.
TRT'nin platformu Tabii'den takdirlik başarı.

TRT içeriklerine yönelik uluslararası talebi karşılamak amacıyla kurduğu dijital platformu tabii, 30 orijinal diziyle girdiği dijital yayıncılık pazarında kısa sürede 3 milyon üyeyi aşarak büyük bir başarıya imza attı. Mayıs 2023’te yayın hayatına başlayan tabii’nin içinde yaşadığımız hayatın zenginliğini yansıtan, pek çok farklı türdeki içerikleri her kesimden ve yaş grubundan izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Türkiye’nin gittikçe büyüyen dijital yayıncılık alanındaki yeni oyun kurucusu olma hedefiyle yola çıkan uluslararası marka; sunduğu yüksek kaliteli, ailece izlenebilecek ve ortak değerlere seslenen orijinal içerikleriyle içinde yaşadığımız dünyanın çeşitliliğine bir pencere açma ve farklı kültürleri, yaşamları keşfetme imkânı tanıyor.

Aralık’ta tabii’de 3 yeni orijinal yapım

Yayın hayatına başladığı günde en fazla sayıda orijinal yerli diziye sahip platform, aralık ayında “Hür”, “Derin Mor” ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî olmak üzere 3 yeni diziyi daha izleyicilerle buluşturdu.

Geniş içerik yelpazesi ile tarihi figürlerin hayatlarından, küresel felaketlere karşı savaşan süper kahramanların mücadelelerine; aksiyon dolu yapımlardan distopik dramalara; çocuklar için animasyonlardan gençler için eğlenceli içeriklere kadar uzanan yayın hizmeti ile tabii, izleyicilere yeni bakış açıları sunan bir hikaye anlatıcılığı vaat ediyor. Tozkoparan İskender Gölge, Mahsusa, #Adalett, Yardımcı Oyuncu, Koyuz Beyaz, Modern Doğu Masalları, Küçük Dahi İbn-i Sina ve Kuzgun: Dipsiz Karanlık gibi birbirinden kaliteli 30 orijinal dizi tabii uygulaması veya www.tabii.com’da. Ayrıca, TRT kanallarının en beğenilen dizi ve programlarının canlı yayınları ve sonradan izlemek için tüm bölümlerine de tabii üzerinden erişmek mümkün.



#Tabii
#TRT
#Dijital platform
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