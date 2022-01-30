Tüm sömestr ekranla geçmesin: Tabletleri bırak eğlenmeye bak

Ekran ve oyun süresinin kısıtlı olduğu ders döneminin ardından yarıyıl tatilinin başlamasıyla pek çok çocuk soluğu tablet ve bilgisayarların başında aldı. Bu şartlarda çocukların dijital oyun oynama süresini kısıtlamak, hele de tatil günlerinde oldukça zor gözükse de çocukları ekrandan uzaklaştırıcı birçok öneri ve etkinlik tavsiyesiyle karşınızdayız. ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban’ın çocukların ekran süresini makul miktarda sınırlamamıza yardımcı tavsiyeleri ile birlikte sömestrın geri kalanında çocuklarınızı dahil edebileceğiniz bazı etkinlikleri sizlere sunuyoruz.

1. Çocuklarınıza örnek olun

Sosyal medyanın risklerini ve tehlikelerini anlamadan çocuğunuza öğretemezsiniz. Elektronik cihazları ve çocuklarımızı nasıl etkilediğini öğrenmek önceliğiniz olsun. Sosyal medya uygulamalarındaki yeniliklerden ya da yeni uygulamalardan haberdar olmanız önemli.

2. Teknolojisiz alanlar belirleyin

Tüm ailenin teknolojik cihazlardan uzak kalacağı zamanlar belirleyin ve hep birlikte bu kurala uyun. Mesela yemek odası veya mutfak, yemek ve aile sohbeti için ayrılmış teknoloji içermeyen bir alan olmalıdır.

REKLAM

3. Ebeveyn kontrolü uygulamaları kullanın

Çocuklarınızın televizyonda ne izlediğini ve internette neler yaptığını bilmenize olanak tanıyan ebeveyn kontrolü yazılımları kullanın. Ebeveyn kontrolü yazılımları, hazır listeler sayesinde tehditlere karşı çocuklarınızı korur, izledikleri içerikleri yaş gruplarına göre otomatik olarak sınırlandırabilmenizi sağlar.

4. Çocuğunuzun hesaplarını bilin

Çocuğunuzun yaşına bağlı olarak, parolalarını, sosyal medya hesaplarına erişim bilgilerini bilmeniz gerekli olabilir. Çocuğunuzun dahil olacağı sosyal medya ve diğer hizmetler hakkında kurallar belirlemeniz de önemlidir. Sosyal medya kullanıyorsa çocuğunuzun güvende kalmasına yardımcı olmak için arkasını kollamanız önemlidir.

Etkinlikler için dışarı çıkın

-Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, sömestr tatilini atölyelerle renklendiriyor. 5-14 yaş aralığındaki çocuklarınızın sömestr boyunca düzenlenecek atölyelerle hem keyifli hem öğretici zamanlar geçirmesini sağlayabilirsiniz. Dünya Bebekleri Sergisi’ni keşfedelim, Anamorfoz Atatürk Eseri eğitim etkinliği ve Renkli Matematik Dünyası bu atölyelerden birkaçı.

-29 Ocak Cumartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatiline özel etkinlik programı, 6 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Sömestr tatil döneminde çocuklar için unutulmaz anlara şahit olacak olan İstanbul Cevahir, iki hafta boyunca hafta sonları çocukların güvenle eğlenmesine ve becerilerini geliştirmesine vesile olacak. Çocukların aktiviteler ile kendini keşfedeceği program, sömestr tatilini anlamlı kılacak.

-İstanbul Şehir Tiyatroları her sömestrda olduğu gibi bu sene de dopdolu bir içerik sunuyor. Bekçi ile Postacı, Benim Güzel Papuçlarım, Elma Kurdu Kırtık ve Rüya çocukları bekleyen keyifli oyunlar arasında.

-4-10 yaş arası çocuklar için kütüphane, oyun grupları, bitki yetiştirme alanları, kukla ve tiyatro köşesi ile Fatih Anne Çocuk Merkezi Fanço, pazar günleri hariç her gün 09.00-18.00 arası İstanbullu çocukların hizmetinde.