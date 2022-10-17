Türk dünyası şiirde buluştu.

Türk dünyasında farklı coğrafyalarda yaşayan; farklı lehçelerde, şivelerde eserler veren şairler “Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni”nde buluştu. İki yılda bir farklı şehirlerde organize edilen, bu sene 15. kez gerçekleşen şiir şöleni, 30. yılında ilk düzenlendiği şehir Bursa’da yapıldı. Türk dünyasının şairlerinin buluştuğu üç günlük etkinliğe ilk yılında yer alan şairler de katıldı. Ülkemizden ve yurt dışından toplam 80 şairin bulunduğu şölenin ilkine katılıp, bugün hayatta olmayan Bahattin Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Erdem Beyazıt, Mehmet Akif İnan gibi isimlerin adına şiir fasılları düzenlendi. 1992 yılındaki şölene saygı duruşu olan program, Bursa’dan sonra pazar günü de Konya’da devam etti.

EDEBİYAT BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ

Türkiye Yazarlar Birliği’nin düzenlediği, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, TİKA’nın destekleriyle Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşen şölende, şairler fasıllarda şiirlerini okudu. Şölenin son şiir faslı Osman Türkay adına yapıldı. Şiir atölyelerinin de gerçekleştiği programda “Bursa’nın Şiiri, Şiirin Bursa’sı” başlıklı oturumda Mustafa Baki Efe, Nevzat Çalıkuşu ve A.İhsan Akçay, Bursa’nın geçmiş ve bugünkü edebiyat insanları ve şairlerinin isimleri ve eserlerine değindi. “Türkçe'nin Uluslararası Şiir Şöleni Ve Türk Dünyası” başlıklı atölyede ise; Kazakistan, Özbekistan, Kosova, Türkmenistan, İran, Moldova ve Irak’tan şairler konuştu. Türk dünyasını birleştirecek gerçek gücün edebiyatta olduğunu belirten şairler, şiir şöleninin bu yönüne dikkat çektiler.

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Hurşit Davronov

OTUZ YILDIR AYNI HEYECAN

Türk dünyasının üç büyük şair ve yazarı adına verilen ödüller ise şu şekilde oldu: Niyazi Misri Büyük Ödülü’ne Özbekistanlı şair Hurşit Davronov, Eşrefoğlu Rumi Ödülü’ne Kazakistanlı Akushtap Baktygareeva ve Süleyman Çelebi Büyük Ödülü’ne de Kosavalı şair Iskender Muzbeg layık görüldü. Şölene katılan şairlere ise klasik cilt ve ebru sanatlarının kullanıldığı katılım beratı verildi.

Niyazi Misri Büyük Ödülü’nü alan Davronov, Türk dünyasının kültürel alt yapısını güçlendirmek için edebiyat faaliyetlerine önem verilmesi gerektiğini söyleyerek, “Bu bizi birbirimize daha da yakınlaştıracaktır. Bu şiir şölenine 30 yıl önce de katılmıştım. Bugün burada aynı heyecanı yeniden duydum. Bizleri bu güzel amaç için bir araya getiren herkese teşekkür ediyorum. Umarım ve dilerim ki, bu şölen daha nice yıllar devam eder” dedi.

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Akushtap Baktygareeva

Kazakistanlı Baktygareeva ise “30 yıl önce yine şiir şöleni için buraya gelmiştim. Aradan yıllar geçti, Türkiye Yazarlar Birliği bizleri unutmamış. Davetleri için teşekkür ediyorum. Büyük ödül benim için büyük bir sürpriz oldu, çok duygulandım, çok mutlu oldum” değerlendirmesini yaptı.

SONRAKİ DURAK ÖZBEKİSTAN

Şöleni değerlendiren Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şöleni Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan, “Biz, 30 yıldır şairi ve şiiri yukarıda tutmak istedik. Bunun için bu faaliyeti düzenliyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan şairlerimiz bu şölen vasıtasıyla birbirlerini görüyor, tanışıyor, birbirlerinden haberdar oluyorlar. Bu tanışma ülkemiz şairleri için de geçerli; farklı şehirlerde yaşayan şairlerimiz burada bir araya geliyor. Biz, bütün Türk Cumhuriyetleri’nde bu şöleni yaptık, bir tane istisna var o da Özbekistan. Artık bir sonraki şöleni Özbekistan’da yapmanın zamanı gelmiştir. İnşallah orada da şiirimizin sesini yükselteceğiz” diye konuştu.

HAYAT Türkçeye seyahat