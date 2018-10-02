Türk dünyası sinema ile yakınlaşacak

Bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Dünyası Filmleri Haftası başladı. Hafta boyunca Türk dünyasının 10 ülkesinden 10 film sinemaseverlerle buluşacak.“Türk Dünyası Sinemacılar Birliği” ve “Avrasya Kültür ve Sanat Derneği”nin ortaklaşa organize ettiği film haftası, 6 Ekim’e kadar devam edecek. Türk dünyası arasında dil ve kültür birliği sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğin ilki, geçtiğimiz yıl Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlenmişti.

ORTAK NOKTA TÜRKÇE

Bu yıl da İstanbul’da gerçekleşen organizasyonun koordinatörlerinden İhsan Kabil, Türk Dünyası Filmleri Haftası’nın çok önemli bir rolü olduğunu söyledi. Türk dünyası çok geniş bir coğrafya olduğunu hatırlatan Kabil, “En önemli ortak noktamız ise Türk dili. En önemli hasletimiz bu. Tarih boyunca aynı kaderi paylaştığımız, aynı kültürü inşa ettiğimiz bu topluluktan maalesef pek haberdar değiliz. Bu anlamda Türk Dünyası Filmleri Haftası’nın önemli bir rolü var. Çünkü sinemanın birleştirici bir unsur olabileceğini düşünüyorum” dedi.

İhsan Kabil

ÖNEMLİ BİR ADIM

Türk dünyasında önemli sinema eserlerinin verilmeye başladığını da belirten Kabil, “Birbirimizden maalesef gereği kadar haberdar değiliz” ifadelerinin altını çizdi ve şunları söyledi: “Türk Dünyası Filmleri Haftası’yla buradaki eksikliği biraz da olsa gidermeyi ve farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Biz aslında butik bir festival yapıyoruz. Her ülkeden bir filmle mütevazi bir çalışma bu. Ancak 90’lardan bu yana devam ettirdiğimiz çalışmaların bir devamı olarak da görülebilir. Tabii oradaki hem cumhuriyetlerden hem de özerk bölgelerden, değişik sinema dallarında çalışan önemli sanatçılar da festivalde olacak. Film günleri sayesinde İstanbul sinemayla dolu birkaç gün geçirecek. Bu festivalin Türk dünyasıyla kültürel manada yakınlaşmamız için bir adım olacağını düşünüyorum.” Film gösterimleri, İstanbul Beyoğlu’ndaki Emek Sineması’nda gerçekleşecek.

REKLAM