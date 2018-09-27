Hayat Türk Kızılayı yardım elini uzattı
AKTÜEL

Türk Kızılayı yardım elini uzattı

Türk Kızılayı, Erbil kentindeki yüz engelli ve ailesine battaniye ve hijyen seti yardımında bulundu. Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Utku Akbaş yaptığı açıklamada,"Eğitim üzerine de projeler geliştirip buradaki ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanmasını sağlayacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdüren Türk Kızılayı, dünyanın neresinde olursa olsun insan onurunun korunması doğrultusunda tüm gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. Fotoğraf: Arşiv
Çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdüren Türk Kızılayı, dünyanın neresinde olursa olsun insan onurunun korunması doğrultusunda tüm gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. Fotoğraf: Arşiv

Türk Kızılayı, Irak Kızılayı Erbil şubesi iş birliğiyle kentteki ihtiyaç sahibi 100 engelli ve ailesine battaniye ve hijyen seti dağıttı.

Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Utku Akbaş yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının Irak Kızılayı iş birliğiyle Erbil'in Şaklava ilçesinde ihtiyaç sahibi 100 engelli ve ailesine battaniye ve hijyen seti dağıttıklarını ifade etti.

Akbaş, Türk Kızılayının Irak'taki yardımlarına devam edeceğini belirterek, "Eğitim üzerine de projeler geliştirip buradaki ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanmasını sağlayacağız." dedi.

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