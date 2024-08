Türk sinemasının ruhu nerede?

Sinemaya dair yazı üretiminde güncellik noktasında hareket sınırlı oluyor. Yakın dönemde ya güncel filmler üzerine yazılıyor ya da tweet atılıyor. Bugünden geçmişe yüksek lisans tezleri dışından pek bakılmıyor. Kayalı “Kültür Eksenli Türk Sineması Ruhunu Yitirirken” kitabında Türk sinemasının “en”lerine dair bugünün gözünden yazılarını paylaşıyor bizimle. Aynı zamanda yeni meseleleri de ekliyor. “Erksan’sız ve Akad’sız, onları içermeyen bir sinema kitabı en azından benim açımdan mümkünü yok yazılamaz gibi görünüyor” diyerek Metin Erksan’ın ve Lütfi Akad’ın her daim sinema yazılarında var olacağını belirtiyor. Ele aldığı meselelere ilk başta okuyucu olarak girmek zor oluyor. Çünkü Kayalı, Erksan ile Akad ile Türk sinemasının 1960’lı yıllarıyla ilgili her daim çalışmış. Üzerine düşünmüş ve yazmış bir isim. Ama her daim daha yeni ve farklı ne söyleyebileceğinin de peşinde olduğunu görüyoruz. Ama okuyucu olarak bizler “Hudutların Kanunu”, Metin Erksan sineması başlıklarına yeni yeni girdiğimiz için sunulan dünyayı fark etmemiz bir zaman oluyor. Sonrasında hangi dünyaya doğru gittiğimizi anlıyoruz. Kayalı da yazılarında günümüze değinmeyi ihmal etmiyor. Bugünün algısından da bahsediyor. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor.