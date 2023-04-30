Türkiye hep yanımızdaydı

Azerbaycan’da 2 yıl önceki Karabağ zaferiyle Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa kentindeki son gelişmeleri yerinde inceledik. Ülkenin kültür başkenti sayılan Şuşa, mayınlardan tamamen temizlenmiş. Ermeni işgalinden sonra kentte çok sayıda bina yeniden inşa edildi, bazı binalarda restorasyon devam ediyor. 1992 yılındaki işgalde tarumar edilerek kiliseye çevrilen çok sayıda mescit ve bina da restore edildikten sonra aslına çevrilecek.

TÜRKİYE DESTEĞİNİ ESİRGEMEDİ

Kente dönmeyi planlayan Terane Meherremova (44), Ermenilerin kiliseye çevirdiği ve restorasyonu devam eden Mamay Mescidi’nde şükür namazı kıldı. 1992’de Şuşa’da kardeşi ve eniştesi şehit düşen Meherremova 30 yıldır bu anı beklediğini dile getirdi. Meherremova, “30 yıldan sonra bu toprakta bize ibadet ettiren Rabbim’e şükürler olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bize destek olan Türk kardeşlerimize ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı ömrü boyunca mutlu mesut etsin” dedi. 20 yaşında üniversitede mühendislik eğitimi alan oğlu Pinhan Meherremzade de şöyle konuştu: “Annem ve akrabalarımız burada çok acılar çekti. Geçmişte yaşanan acılarımızı unutmayarak geleceği inşa etmeliyiz. Allah Türk devletinden razı olsun. Bize desteklerini esirgemediler.”

SİHA’LAR ÇOK YARAR GETİRDİ

Karabağ Savaşı’nda 3 yerinden yaralanan Gazi Binbaşı Elşad Tahmazov da (33) Türkiye’nin desteği ve özellikle SİHA’ların savaşta çok yarar getirdiğini dile getirdi. Toplam 7 ameliyat geçiren Gazi Çavuş Menaflı Dursun ise, “Ne mutlu bize ki bu vatanı geri aldık, özümüzü koruduk. Kardeşliğimiz ezelden geliyor. Türkiye’nin bizim yanımızda olduğunu hep hissettik. Sanki biz değil onlar savaştı. İnsansız hava araçları özellikle Bayraktar’lar çok yararlı oldu. Bayraktar temizleye temizleye gitti. Önce Bayraktar vurdu sonra üstünden biz geçtik” diye konuştu.

Birliğimizi kıskananlar var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Türkiye’den gelen bir grup gazeteciyi Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ağırladı. Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan Hacıyev, Azerbaycan’ın Karabağ zaferinden sonra bölgede caydırıcı bir güç olduğuna dikkat çekerek, “Her alanda Türkiye’yle ortak faaliyet gösteriyoruz. Birliğimizi kıskananlar var. Türkiye’nin son 20 yılda İslam ve Türk dünyasında başarılı bir siyaset izlemesi bizi de gururlandırıyor” diye konuştu.







