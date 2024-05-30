Türkiye İtibar Endeksi ödülleri sahiplerini buldu: İstanbul Kent Üniversitesi’ndeki programa yoğun ilgi

Prof. Dr. Atsü, “Yine bilimsel bir şekilde çalışılmış ve akademik yöntemlerle toplanmış ciddi bir veri var. Türkiye'nin neredeyse tamamını kapsayan 72 ilden alınmış çok kapsamlı, çok geniş bir araştırmanın sonucu. Gerçek ve bilimsel metotlarla istatistiksel olarak araştırmış. Bunun sonucunda Türkiye İtibar endeksleri oluşturulmuş. Burada gerçekten hem Türkiye'ye hem dünyaya Türkiye'nin itibarlı markalarını tanıtıyoruz. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Marifet sonuçta iltifata tabir edilir. Bu iltifatı doğru yapabilmek için de doğru derecelendirme, doğru değerlendirme yapılması lazım. İtibar endekslerinin bence en önemli yönü bu hak eden ve gerçekten yüz akımız olan Türkiye olarak anlatabileceğimiz markaların değerlerini tanıtmış oluyoruz. Bu manada İtibar Akademisine çok teşekkür ediyorum” ifadeleri kullandı.