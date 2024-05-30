Türkiye İtibar Endeksi ödülleri sahiplerini buldu: İstanbul Kent Üniversitesi’ndeki programa yoğun ilgi

İstanbul Kent Üniversitesi ve Türkiye İtibar Akademisi tarafından 14’üncüsü gerçekleştirilen ve 50 kategoride Türkiye İtibar Endeksi’nin sonuçları açıklandı.
İstanbul Kent Üniversitesi ve Türkiye İtibar Akademisi iş birliğiyle yapılan araştırma NUTS 2 kullanılarak 26 bölge 72 il çapında yapıldı.
Araştırma sonucunda İstanbul Kent Üniversitesi’nin Kağıthane yerleşkesinde dün ödül töreni gerçekleşti.
Törenin açılış, selamlama konuşmalarını İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar ve İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü gerçekleştirdi.
Programa yoğun ilgi
Tek tek ödüllerin verildiği ödül törenine İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Ceren Yılmaz Hanımefendide katılım sağladı. Birbirinden farklı kategorilerde ödüller dağıtılan programa ilgi oldukça yoğundu.
İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necmettin Atsü verdiği röportajda, “Geçen sene Aralık ayında da törene ev sahipliği yaptık. İstanbul Kent Üniversitesi, İtibar Akademisi ile beraber gerçekleştirdiğimiz ödül törenine ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz” dedi.
"Hem Türkiye'ye hem dünyaya Türkiye'nin itibarlı markalarını tanıtıyoruz"
Prof. Dr. Atsü, “Yine bilimsel bir şekilde çalışılmış ve akademik yöntemlerle toplanmış ciddi bir veri var. Türkiye'nin neredeyse tamamını kapsayan 72 ilden alınmış çok kapsamlı, çok geniş bir araştırmanın sonucu. Gerçek ve bilimsel metotlarla istatistiksel olarak araştırmış. Bunun sonucunda Türkiye İtibar endeksleri oluşturulmuş. Burada gerçekten hem Türkiye'ye hem dünyaya Türkiye'nin itibarlı markalarını tanıtıyoruz. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Marifet sonuçta iltifata tabir edilir. Bu iltifatı doğru yapabilmek için de doğru derecelendirme, doğru değerlendirme yapılması lazım. İtibar endekslerinin bence en önemli yönü bu hak eden ve gerçekten yüz akımız olan Türkiye olarak anlatabileceğimiz markaların değerlerini tanıtmış oluyoruz. Bu manada İtibar Akademisine çok teşekkür ediyorum” ifadeleri kullandı.
Ödül töreninde Kent Tid Band İşaret Dili Korosu minik bir konser vererek katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.
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