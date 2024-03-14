|
Hayat

Türkiye Yüzyılı’nın 23 kadını kitapta buluştu

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
04:00 - 14/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:37 - 14/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Şefik Memiş
Şefik Memiş

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) kadın yapılanması, hazırladığı yeni kitapla Türkiye’nin yüz yılına damga vurmuş simge kadınların hikayesini kaleme aldı. Cumhuriyet’in 100. yaşı anısına hazırlanan “Türkiye Yüzyılında 23 Kadın” eserinde Osmanlı’dan günümüze toplumu etkilemiş kadınların hayata tutunma ve mücadele azimleri anlatıldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şefik Memiş tarafından kaleme alınan eserle, üreten ve yenilik ortaya koyan bu kadınların, gençlere örnek olması amaçlandı. MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar, eserin ekim ayında MÜSİAD Kadın tarafından düzenlenecek Uluslararası Farkındalık Zirvesi (IAS) 2024’te lansmanının yapılacağını söyledi.

ALATLI GÖRÜŞMEDEN BİR AY SONRA VEFAT ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan gazetemiz yazarı Ayşe Böhürler’e, Alev Alatlı’dan Süreyya Ağaoğlu ve Ayşe Şasa’ya kadar kitleleri etkilemiş kadınların yaşamı eserde anlatıldı. Kitap için ölmeden bir ay önce Alev Alatlı ile görüştüğünü söyleyen Memiş, yazım sürecini şöyle özetledi: “Vefat etmiş olanları biyografik çalışmayla ve anılarıyla kaleme aldık. Yaşayanların bir kısmıyla yüz yüze görüştük, bir kısmına da soru gönderdik. Elde ettiğimiz bilgileri de bir hikayeye dönüştürdük. Son dönemde yazdığım kitaplar içerisinde en ilginciydi. Alev Alatlı ile vefat etmeden bir buçuk ay önce proje için görüştüm. ‘Hakkımda istediğin gibi yazabilirsin’ dedi. Fakat yazılanları göremedi. Kitapta beni etkileyen şey Osmanlı’da doğup da Cumhuriyet döneminde ortaya çıkmış kadınların hayata tutunma ve mücadele azimleriydi.”




#Aktüel
#Edebiyat
#Türkiye Yüzyılı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evde bakım maaşı yatan iller: 13 Mart Evde bakım maaşı ödenen iller hangileri?