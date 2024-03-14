Türkiye Yüzyılı’nın 23 kadını kitapta buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) kadın yapılanması, hazırladığı yeni kitapla Türkiye’nin yüz yılına damga vurmuş simge kadınların hikayesini kaleme aldı. Cumhuriyet’in 100. yaşı anısına hazırlanan “Türkiye Yüzyılında 23 Kadın” eserinde Osmanlı’dan günümüze toplumu etkilemiş kadınların hayata tutunma ve mücadele azimleri anlatıldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şefik Memiş tarafından kaleme alınan eserle, üreten ve yenilik ortaya koyan bu kadınların, gençlere örnek olması amaçlandı. MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar, eserin ekim ayında MÜSİAD Kadın tarafından düzenlenecek Uluslararası Farkındalık Zirvesi (IAS) 2024’te lansmanının yapılacağını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan gazetemiz yazarı Ayşe Böhürler’e, Alev Alatlı’dan Süreyya Ağaoğlu ve Ayşe Şasa’ya kadar kitleleri etkilemiş kadınların yaşamı eserde anlatıldı. Kitap için ölmeden bir ay önce Alev Alatlı ile görüştüğünü söyleyen Memiş, yazım sürecini şöyle özetledi: “Vefat etmiş olanları biyografik çalışmayla ve anılarıyla kaleme aldık. Yaşayanların bir kısmıyla yüz yüze görüştük, bir kısmına da soru gönderdik. Elde ettiğimiz bilgileri de bir hikayeye dönüştürdük. Son dönemde yazdığım kitaplar içerisinde en ilginciydi. Alev Alatlı ile vefat etmeden bir buçuk ay önce proje için görüştüm. ‘Hakkımda istediğin gibi yazabilirsin’ dedi. Fakat yazılanları göremedi. Kitapta beni etkileyen şey Osmanlı’da doğup da Cumhuriyet döneminde ortaya çıkmış kadınların hayata tutunma ve mücadele azimleriydi.”