Hayat Türkiyenin acı vedası Dört Akıncıyı uğurladık
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Türkiye'nin acı vedası: Dört Akıncı’yı uğurladık

Bursa’da teknoloji kampına giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 4 genci uğurladık. Genç İHH gönüllüleri Kağan Talip Tığlı ve Muratcan Kaya İstanbul’da, Yusuf Taha Göktaş Zonguldak’ta, Baykar çalışanı uçak mühendisi Tarık Kesekçi Nevşehir’de defnedildi. Kesekçi’nin cenaze törenine katılan Selçuk Bayraktar son görüşmelerinde önemli bir projeyi konuştuklarını anlattı. Bayraktar, “Akıncı’da birlikte çok sabahladık. Aynı zamanda bir Akıncı’ydı” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin acı vedası: Dört Akıncı’yı uğurladık
Tığlı ile Kaya’nın İstanbul Fatih Camii’ndeki cenaze namazına Süleyman Soylu ve İHH Başkanı Bülent Yıldırım katıldı.

Bursa’daki Teknoloji Kampı’na giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Genç İHH gönüllüleri Kağan Talip Tığlı ve Muratcan Kaya için Fatih Camisi’nde cenaze namazı kılındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul milletvekilleri, belediye başkanları, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazını Fatih Müftüsü Hüseyin Baş kıldırdı.

Kesekçi için Nevşehir’de düzenlenen cenaze törenine nAdalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Selçuk Bayraktar katıldı.
Kesekçi için Nevşehir’de düzenlenen cenaze törenine nAdalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Selçuk Bayraktar katıldı.

TEKNOLOJİ KAMPINI YAPARKEN ŞEHİT OLDULAR

  • Müftü Hüseyin Baş, aynı kazada hayatını kaybeden ve memleketlerinde defnedilen Baykar Uçak Mühendisi ve İHH gönüllüsü Tarık Kesekçi ve YediHilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş için de gıyabi cenaze namazı kıldırdı. İHH Başkanı Bülent Yıldırım da vakıf olarak tarif edilemeyecek bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, “Bu kardeşlerimiz gayret ettiler, çalıştılar ve teknoloji kampını yaparken şehit oldular. Rabbim şefaatlerine nail eylesin.” dedi. Kılınan cenaze namazı ve yapılan duaların ardından defnedilmek üzere Muratcan Kaya’nın cenazesi Bağcılar Kirazlı Mezarlığı’na, Kağan Talip Tığlı’nın cenazesi ise Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi.

Yusuf Taha Göktaş
Yusuf Taha Göktaş

Kağan Talip Tığlı
Kağan Talip Tığlı

Muratcan Kaya
Muratcan Kaya

Tarık Kesekçi - Selçuk Bayraktar
Tarık Kesekçi - Selçuk Bayraktar

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YUSUF YÜZLÜYDÜ AHLAKLIYDI

Yusuf Taha Göktaş’ın cenazesi ise, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi. Göktaş’ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi. Baba Kerem Göktaş, cenazede yaptığı konuşmada, böyle bir günde acıyı ifade etmenin çok zor olduğunu belirtti. Gözyaşını, acısını dindiremediğini dile getiren Göktaş, “Adını ‘Yusuf yüzlü, ahlaklı olsun’ diye Yusuf koyduk. Gerçekten de öyleydi. Bizi hep mutlu etti, sevindirdi. Mutlu etmek için çalıştı, çabaladı. Ben senden razıyım oğlum, Allah da senden razı olsun.” dedi.

Gerçek bir Akıncı’ydı

  • Uçak mühendisi Tarık Kesekçi’nin cenazesi ise Nevşehir’de toprağa verildi. Cenaze törenine, gencin ailesi ve yakınları, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Selçuk Bayraktar, İHH Genel Başkan Yardımcıları Sait Demir ve Yavuz Dede, il protokolü ile Kesekçi’nin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Selçuk Bayraktar, merhum Kesekçi’nin vatanperver, çalışkan bir uçak mühendisi olduğunu, ülkesi için önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Genç İHH’lılar Talip Tığlı ve Muratcan Kaya Fatih nCamisi’ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Genç İHH’lılar Talip Tığlı ve Muratcan Kaya Fatih nCamisi’ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.

MÜHENDİSLİK EKİBİNE LİDERLİK EDİYORDU

Son görüştüklerine kendisine önemli bir projeyi anlattığını kaydeden Bayraktar, “Tarık kardeşimiz, kendisini ülkesi, milleti için mühendislik alanına adamış şekilde çalışırken diğer taraftan iyilik ve sosyal faaliyetlerden de geri kalmak istemezdi. Genç yaşında mühendislik ekibine liderlik etmeyi başarmıştı. Yüksek donanımlı bir mühendisti ama Tarık’ı özel kılan ondaki şuur ve idealizmdi. Bütün yaşantısı iyilik peşinde koşmaktı, son yaşadığı da o yolda oldu. En son görüştüğümüzde daha da önemli bir projeyi söylemiştim. Kendisiyle benim Akıncı’da çok mesaim oldu. AKINCI’da birlikte çok sabahladık. Aynı zamanda bir Akıncı’ydı. “ ifadelerini kullandı. Kesekçi’nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Taşlıbel Mezarlığı’na defnedildi.

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