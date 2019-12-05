Hayat Uçan araba seri üretimde
AKTÜEL

Uçan araba seri üretimde

ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde dünyanın seri üretime geçilen ilk uçan arabası tanıtıldı. Uçan araba 599 bin dolara satılacak.Pioneer Kişisel Hava Aracı (PAL-V) adlı uçan arabaya talebin yoğun olduğu, daha şimdiden 70 ön siparişin alındığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pioneer Kişisel Hava Aracı (PAL-V)
Pioneer Kişisel Hava Aracı (PAL-V)

Uçuş lisansı lazım

Pioneer Kişisel Hava Aracı (PAL-V)

Aracı kullanmak isteyen kişilerin ise hem ehliyete hem de uçuş lisansına sahip olması gerektiği duyuruldu. Pioneer Kişisel Hava Aracı (PAL-V) olarak adlandırılan 3 tekerlekli ve 2 yolcu kapasiteli uçan otomobil, 230 beygir gücünde Hollanda yapımı bir motora sahip olduğu aktarıldı. Uçan arabanın karbon fiber ile üretildiği, titanyum ve alüminyum alaşımlarından oluşturulduğu aktarıldı. Sadece 600 kilogram ağırlığındaki uçağın kalkışı için 164 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bir pist gerekiyor.

Teknolojik atılım

Pioneer Kişisel Hava Aracı (PAL-V)

PAL-V CEO’su Robert Dingemanse yaptığı açıklamada, “Diğer uçan otomobil üreticilerinin bizim ulaştığımız teknolojiye ulaşmaları için henüz önlerinde çok uzun bir süre var. PAL-V doğru mühendislik hizmetlerini seçerek, kanıtlanmış teknolojilere sahip ve mevcut yönetmeliklere tam uyumlu bir uçan araba tasarlayıp inşa etmeyi başardı” dedi.


10 dakikada dönüşüm

  • Dingemanse’ye göre, PAL-V’nin motosiklete benzer bir taşıma sistemi var. Otomobilin temel özelliği ise aracın tepesinde “yarasa kanadı” gibi katlanan ve toplanan rotor kanatları. PAL-V CEO’su Dingemanse, aracın 10 dakika içinde bir arabadan, uçan arabaya dönüştüğünü ve zeminde 0’dan 100 kilometreye 8 saniyede çıkabileceğini açıkladı.

15 bin liraya uçan araba yaptı
FOTOĞRAF 7
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45 yaşındaki Burhan Canpolat, çocukluk hayali olan uçan arabayı yapmak için sağdan soldan topladığı parçalarla iki kişilik araba yapmayı başardı.
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Canpolat, yaptığı iki kişilik arabayı uçurmak için yetkililerden destek bekliyor.
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Uçan arabayı yaptığını ancak uçurmak için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu belirten kepçe operatörü Burhan Canpolat, yıllarca uçan araba yapmayı hayal ettiğini ve bu hayalinin gerçekleşmesi için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi.
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Canpolat, İki kişilik uçan araba yaptım. Uçan arabanın tamamını kendi imkanlarımla yaptım. Motorlarını çamaşır makinesinin motorlarından aldım. Kaynakların tamamını kendim yaptım. Kepçe operatörüyüm. Elektrik, elektronik ve mekanikten de çok iyi anlıyorum. İki kişilik uçan araba yaptım. Uçan arabamızın uçması için devlet yetkililerinden destek bekliyorum.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan destek bekliyorum. Bir Siirtli olarak eniştemizden destek bekliyorum” dedi.
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Arabanın 15 bin liraya mal olduğunu belirten Canpolat, “Uçan arabanın şarjı ortalama 3 saatte doluyor.
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Ortalama uçuş süresi 45 dakika, saatte 90 kilometre hız yapabilecek. Yüksekliği 4 bin metreye kadar çıkabilecektir” diye konuştu.
15 bin liraya uçan araba yaptı
Siirtli Burhan Canpolat, küçük yaşlarda hayalini kurduğu uçan arabayı 15 bin liraya haftada 3 gün çalışarak 2 yılda tamamladığını belirtti. Arabaya Ayyıldız ismini veren Canpolat, aracı havalandırabilmek için destek beklediğini söyledi.


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