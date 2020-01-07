Programa katılan MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammet Ali ÖZEKEN, "IHATO 2 yılda 10 yılda başarması zor işler başardı. Az önce arkadaşların yaptığı faaliyet sunumunu imrenerek izledim. Allah gayretlerinizi boşa çıkartmasın" dedi.

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu ise, "IHATO Antalya’ya ve Ülkemize önemli bir kazanımdır. Kardeş kuruluş olmaktan onur duyuyoruz. Gerçekten 2 yılda önemli işleri başardı, başarmaya da devam edecek. Bizlerde IHATO’nun her zaman yanındayız" dedi.

IHATO Başkanı Yusuf GERÇEKER, "Her şeyden önce Antalya Valimiz Sn. Münir KARALOĞLU’na çok teşekkür ederim. Bizlere önderlik etti her zaman yanımızda oldu, IHATO’nun değerli yönetim kurulu üyelerimize de gayretleri için çok teşekkür ederim diyerek söze başlayan GERÇEKER, 2018 ocak ayından bu tarafa durmaksızın çalışıyoruz, Çalıştaylar, kongreler organize ettik, Sektörel raporlar çıkarttık ve daha nicelerini yapacağız. Yeni bir dernek olarak sancılı günler yaşasakta hamd olsun güzel günlere geldik. 2020 yılı içinde de helal turizm özelinde Türkiye için önemli tanıtım imkânı sağlayacak 2 büyük projemiz var inşallah MÜSİAD ve Akdeniz Üniversitesi ile ortaklaşa yapacağız" dedi.

Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) 2. Olağan Genel Kurulunu Yaptı.

Genel Kurulun akabinde IHATO üyelerine ve misafirlerine akşam yemeği verdi.

Yemeğe Antalya milletvekilleri SN. Mustafa KÖSE, Sn. Kemal Çelik, Ak Parti Antalya İl Başkanı Sn. İbrahim Ethem TAŞ ve Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Sn. İbrahim ACAR’da katıldı. Çalışmalar hakkında bilgi verilen protokol çalışmaları yakından takip ettiklerini ve ülkemiz için önemli katkılar sağlayan bu gibi çalışmaları her zaman desteklediklerini dile getirdiler.