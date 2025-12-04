Ümraniye'den engelsiz projeler: Eğitimden spora rehabilitasyondan erişilebilirliğe

Hizmet odaklı belediyecilik geleneği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında başlattığı “Hizmet Merkezli Belediyecilik” anlayışını temel alan Ümraniye Belediyesi, engelli bireyler için yürüttüğü çalışmaları 23 yıllık sosyal belediyecilik birikimiyle geliştiriyor. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un getirdiği düzenlemeler doğrultusunda özellikle erişilebilirlik, sosyal entegrasyon ve yaşam kalitesinin artırılması alanlarında önemli adımlar atılıyor.

Eğitimle güçlenen bireyler

Belediye, engelli bireylerin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2011 yılından bu yana 90 farklı branşta eğitim programları düzenliyor.





Bu kapsamda, Gülden Soyak Engelliler Merkezi’ndeki eğitim faaliyetleri, değişen ihtiyaçlara göre sürekli olarak güncelleniyor ve genişletiliyor.

Türkiye’de bir ilk: Engelliler korosu

2012 yılında ilçe belediyeleri arasında ilk kez Ümraniye’de kurulan Engelliler Korosu, konservatuvar mezunu eğitmenler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Koro, sahne aldığı özel programlarla toplumda farkındalığı artırırken üyelerine de özgüven kazandırıyor.

Toplumda farkındalığı artıran etkinlikler

Engelli bireylerin sosyal hayata aktif ve bağımsız katılımını destekleyen, toplumun engelli bireyler ile uyumu sağlamak amacıyla pek çok özel etkinlik ve program düzenleniyor. Bu etkinlikler arasında geniş kitlelere ulaşan “En Şen Festival ve “Bu Okyanus Hepimizin” çalışmalarının yanı sıra engellilere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla Down Sendromu Günü, Otizm Farkındalık Programı, İşitme Engelliler ve Görme Engelliler günlerinde özel programlar gerçekleştiriliyor.

Altın Karınca Ödüllü Proje

2022 yılında başlatılan “Özel Gereksinimli Çocuklara Gelişimsel Destek Projesi”, farklı tanılara sahip çocukların evlerinde ziyaret edilerek ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesini sağladı. Ailelere psikolojik destek, yönlendirme ve bilgilendirme süreçleri sunuldu.

Bu kapsamlı çalışmanın ardından Engelliler Merkezinde:

• Duyu bütünleme,

• Günlük yaşam becerileri,

• Dil ve konuşma,

• İş-uğraş terapisi,

• Oyun ve müzik terapisi

birimleri oluşturularak profesyonel rehabilitasyon hizmetleri başlatıldı.

Proje, sürdürülebilir yapısı ve iyi uygulama örneği niteliğiyle Marmara Belediyeler Birliği tarafından Altın Karınca Ödülü’ne layık görüldü.

Aynı yıl, işitme engelli bireylerin belediye hizmetlerine hızlı erişmesini sağlayan Görüntülü Dijital Çağrı Destek Hattı da ilçe belediyeleri arasında bir ilk olarak hayata geçirildi.

Engelsiz Spor Merkezi: Gelişim ve dayanışma adresi

2023 yılında açılan Engelsiz Spor Merkezi, 3 yaş üzeri engelli bireylere yönelik altı ayrı branşta spor ve hareket eğitimi sunuyor.





Modern tasarımıyla öne çıkan merkezde:

• Yüzme,

• Temel hareket eğitimi,

• Grup hareketi,

• Ritim ve dans,

• Oyun ve etkinlik dersleri,

• Veli egzersiz programları

düzenli olarak gerçekleştiriliyor.





Psikolog ve fizyoterapist desteğiyle güçlendirilen merkez, engelli bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimine önemli katkı sağlıyor. Belediyeye bağlı 50 antrenör, özel gereksinimli sporcular için verilen yardımcı antrenörlük eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika aldı. Ayrıca Engelli Halk Oyunları Ekibi de çalışmalarını spor merkezinde gerçekleştiriyor.





Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü de engelli sporcuları desteklemeye devam ediyor.





İşitme Engelliler Futbol Takımı, 2024-2025 sezonunda 2. Lig’de mücadele etti.





Atletizm, Taekwondo ve Geleneksel Türk Okçuluğu branşlarında ise 6 paralimpik sporcu, ulusal ve uluslararası arenada ilçeyi temsil ediyor.

Erişilebilirlik ve sosyal imkânlar genişliyor

Engelli vatandaşlara sosyal tesislerde yüzde 20 indirim, belediye otoparklarında ise ilk 5 saat ücretsiz park imkânı sunuluyor.

Kamu binaları, parklar ve sosyal alanlarda erişilebilirlik çalışmalarının kapsamı da sürekli genişletiliyor.

Hasta ve engelli nakil hizmetlerinde güçlü filoya ulaşıldı

Yürüme zorluğu yaşayan, tekerlekli veya akülü sandalye kullanan vatandaşlar için haftanın 7 günü kesintisiz nakil hizmeti veriliyor.

2005 yılında 2 araçla başlayan hizmet, bugün 5 engelli aracı, 5 hasta nakil ambulansı, 5 hasta nakil minibüsü ile ilçe genelinde aktif olarak sürdürülüyor.

"Biz, bu hizmetleri bir lütuf değil, engelli bireylerimizin hakları olarak görüyoruz."

Başkan İsmet Yıldırım, Ümraniye’de engelli bireylere yönelik yürütülen hizmetlerle ilgili olarak, “Engelli kardeşlerimizin yaşamın her alanında daha bağımsız, daha güçlü ve görünür olmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimden spora, rehabilitasyondan sosyal etkinliklere kadar hayata geçirdiğimiz tüm projeler, onların yaşam kalitesini artırmayı ve toplumla daha güçlü bağlar kurmalarını sağlamayı hedefliyor. Biz, bu hizmetleri bir lütuf değil, engelli bireylerimizin hakları olarak görüyoruz. Engelsiz Ümraniye idealimizi her adımda büyütmeye devam edeceğiz” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

“Engelsiz Ümraniye” için çalışmaya devam