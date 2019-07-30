Hayat Umudun bebekleri
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Umudun bebekleri

Halepli Fevziye Şehrur, Kızılay Toplum Merkezi’nde yaptığı el emeği göz nuru bebekleri, zamanla hediye olmaktan çıkarıp geçim kapısına dönüştürdü. Şehrur, “4 yıldır Kilis’teyiz. Eşim çalışamıyor ama ben ve çocuklarım evin ihtiyaçlarına yetişiyoruz. Burada kalacaksak üretmemiz lazım” diyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fevziye Şehrur
Fevziye Şehrur

Türkiye’ye sığınan Suriyeli kadınlar, hayata tutunma mücadelesi verirken başarı hikayelerine de imza atıyor. Halepli Fevziye Şehrur da bunlardan biri. Kilis’teki Kızılay Toplum Merkezi’nde yaptığı el emeği bebekleri işe dönüştüren Şehrur, evinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

HALEP’TEKİ EVLERİ YERLE BİR OLDU

Fevziye Şehrur ve ailesinin Halep’teki evi, Esed’in attığı bombayla yerle bir oldu. Her şeyi geride bırakıp Türkiye’ye gelen aile, kısa bir zaman sonra memleketine dönse de hiçbir şeyin bıraktığı gibi olmadığını gördü. Şehrur, 77 yaşındaki eşi, kızı, oğlu, gelini ve 2 torununu yanına alarak Kilis’e geri geldi. Şehrur’un savaşın zulmünden kaçarken, girişimci bir kadına dönüşme öyküsü de bundan sonra başladı. Suriye’de terzilik yapan Şehrur, Türk Kızılayı Toplum Merkezi’ni keşfederek kayıt yaptırdı. Şehrur, burada yaptığı bebekleri çevresindekilere ‘hediye’ olarak vermeye başladı.

HEMEN İLGİ GÖRDÜ

Kısa sürede talep gören bu bebeklere, Şehrur’un öğretmenlik yapan kızının yurt dışından gelen arkadaşları da talip oldu. Zamanla hediye olmaktan çıkıp başlı başına bir geçim kapısına dönüşen bebekler, Şehrur’un yüzünü güldürdü. Oğlu mühendis, kızı öğretmen olan Şehrur, “Eşim çalışamıyor ama ben, kızım ve oğlum hep beraber çalışıp, evimizin ihtiyaçlarına yetişiyoruz. Dört buçuk senedir buradayız, burada kalacaksak çalışmamız lazım” dedi. Vatan denildiğinde gözleri dolan Şehrur, “Vatan kıymetlidir! Savaş biterse dönmeyi isteriz ama insanın nerede olursa olsun çalışıp, üretmesi lazım” diye konuştu. Aklının hep vatanında olduğuna vurgu yapan Şehrur, “Savaşsız bir dünya diliyorum” ifadesini kullandı.

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