Hayat Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu isyan etti İngilterede sağlık sistemi bitmiş
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Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu isyan etti: İngiltere’de sağlık sistemi bitmiş

Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu, bir süredir yaşadığı İngiltere'deki sağlık sistemine isyan etti. Çevresindeki insanların dramına şahit olan ünlü oyuncu, "İngiltere'de hastalanmayın sakın. Aile doktorları telefonda teşhis koyuyor. Hastaneler dolu. Tedavi olamayanlar ölüyor. Sağlık sistemi bitmiş" dedi. Yıldızoğlu, "Arkadaşımın eşi 2 yıl doktorla görüşemedi ve vefat etti. Kardeşim damar hastası, doktorla ancak telefonda konuşabildi" diyerek yakınlarının yaşadıklarını da anlattı.

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Haber Merkezi Diğer
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu isyan etti: İngiltere’de sağlık sistemi bitmiş
Suna Yıldızoğlu.

Bir süredir yaşamını İngiltere'de sürdüren ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, önceki gün sosyal medyada İngiltere'nin sağlık sistemini topa tuttu.

  • Yıldızoğlu, "İngiltere'de sağlık sistemi bitmiş" paylaşımında bulundu. Paylaşımı sonrası sosyal medyada çok eleştirilen oyuncu, şu açıklamada bulundu:
  • "Çevremde dört-beş tane hasta insan vardı, onların çektiklerini gördüm. Doktor, hastayla telefonda konuşup, teşhis koyuyor.

Başka arkadaşlarımda da aynı şeyi görünce, hiç hesap kitap yapmadan bu tweetleri attım.

Ruhumdan ve kafamdan geçen şeylerdi. Ancak enteresan şekilde olumsuz tepkiler geldi. Ayrıca İngiltere'nin sigorta sisteminin çöküşü basında da konuşuluyor, bütün İngiltere bunu biliyor. Niye böyle bir reaksiyon geldi anlayamıyorum. Ben bunu yapmakla muhalefeti desteklememiş olabilirim ama bu çok saçma. Ben de muhalifim. Beni tanıyan herkes bilir. Söylediğim şeyler duygusal şeyler değil."

'İNGİLTERE'DE HASTALANMAYIN DOKTOR TELEFONDA TEŞHİS KOYUYOR'

Yıldızoğlu, tweet'lerinde şu ifadelere yer vermişti:

İngiltere'de hastalanmayın. Doktorlar telefonda teşhis koyuyor. Hastaneler dolu.

Lockdown'da hasta olanlar, teşhis ve tedavi görmeyenler ölüyor. Sağlık sistemi bitmiş.

Şu anda bir arkadaşımın yanındayım. Kocası yeni vefat etmiş, 2 senedir doktorla görüşememiş. Kardeşim damar hastası, zor yürüyor.

Doktor telefon görüşmesinden sonra çalışabilir raporu vermiş, kendisi aşçı, tüm gün ayakta! 3 aydır yüzlerce olaya şahit oldum.

2016'da annemin başına gelenleri anlatmak bile istemiyorum. İngiltere hantal bir sisteme sahip.

Devletle hükümetin farkını bilmeyen, muhalefet olmanın ve mantıklı bir şekilde eleştiri yapmanın bir vatandaşın hakkı olduğunu algılamayanlar var.

Ülkesine değer veren, umursayan, her şeye boyun eğmez, sorgular. Siyasetçi ülke ve halk için çalışır, kendisi için değil!

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