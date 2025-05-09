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Ünlü sanatçı dizide kendini oynadı: Türküsü yürekleri dağladı

Ünlü sanatçı dizide kendini oynadı: Türküsü yürekleri dağladı

23:219/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Eşref Ziya Bir Zamanlar İstanbul'da rol aldı.
Eşref Ziya Bir Zamanlar İstanbul'da rol aldı.

Eşref Ziya Terzi TRT 1'in cuma günleri yayınlanan dizisi Bir Zamanlar İstanbul'a konuk oldu.

TRT 1’de yayınlanan başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un paylaştığı çağdaş bir Köroğlu hikâyesi olan “Bir Zamanlar İstanbul”a müzisyen ve oyuncu Eşref Ziya Terzi konuk oldu. Dizide kendini canlandıran Terzi, Ali ile arkadaşlarının kurduğu edebiyat derneğini ziyaret etti ve Bosna şehidi Selami Yurdan için “Şehide Ağıt” türküsünü seslendirdi. Bu akşam 13. bölümü yayınlanan dizinin ilgili sahnesinde duygu dolu anlar yaşandı. Proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Volkan Keskin üstlenirken, senaryosunu Mehmet Bozdağ, Ayça Mutlugil, Abdulselam Durmaz, Kurtuluş Yağmurdereli, Hamza Akyıldız kaleme aldı. Cihangir Ceyhan, Alina Boz, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Celiloğlu gibi usta isimlerin rol aldığı dizi her cuma 20.00'de ekrana geliyor. Dizinin tekrarını yarın 11.30'da TRT 1'de izleyebilirsiniz.

Dizinin önizlemesine
ulaşabilirsiniz.
İlgili sahneyi buradan izleyebilirsiniz.


#Bir Zamanlar İstanbul
#Eşref Ziya Terzi
#Eşref Ziya Şehide Ağıt
#Cihangir Ceyhan
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