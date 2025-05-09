Ünlü sanatçı dizide kendini oynadı: Türküsü yürekleri dağladı

TRT 1’de yayınlanan başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un paylaştığı çağdaş bir Köroğlu hikâyesi olan “Bir Zamanlar İstanbul”a müzisyen ve oyuncu Eşref Ziya Terzi konuk oldu. Dizide kendini canlandıran Terzi, Ali ile arkadaşlarının kurduğu edebiyat derneğini ziyaret etti ve Bosna şehidi Selami Yurdan için “Şehide Ağıt” türküsünü seslendirdi. Bu akşam 13. bölümü yayınlanan dizinin ilgili sahnesinde duygu dolu anlar yaşandı. Proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Volkan Keskin üstlenirken, senaryosunu Mehmet Bozdağ, Ayça Mutlugil, Abdulselam Durmaz, Kurtuluş Yağmurdereli, Hamza Akyıldız kaleme aldı. Cihangir Ceyhan, Alina Boz, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Celiloğlu gibi usta isimlerin rol aldığı dizi her cuma 20.00'de ekrana geliyor. Dizinin tekrarını yarın 11.30'da TRT 1'de izleyebilirsiniz.