U.S. Polo Assn. ile şehre dönüş zamanı

Sonbaharın Renk Paleti ile Back To City kombin önerileri, mavi ve lila tonlarıyla şehir şıklığını öne çıkarıyor.





Jakarlı crop ceketler, çıkarılabilen kapüşonlu blazer ceketler ve triko kazaklar, sonbaharın enerjisini ve şehir hayatının ritmini yansıtan anahtar parçalar arasında yer alıyor.





Şıklığı ve işlevselliği bir araya getiren bu tasarımlar, şehirde hem şıklığından ödün vermeyen hem de rahatlığı arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor.

Denim ile zamansız stili yakalayan koleksiyonunun öne çıkan parçalarından biri olan çıtçıt detaylı gömlekler, denim kategorisinde vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Denim kumaşın zamansızlığı, koleksiyonun dinamik ve modern yapısıyla buluşarak şehir sokaklarında hem klasik hem de rahat bir tarz sunuyor.





Fonksiyonel ve şık dış giyim çıkarılabilen kapüşonlu blazer ceketler, değişken hava koşullarına uyum sağlarken, simli dokulu jakarlı kadın ceket ve pantolon takımları, modern şehir hayatının temposuna uygun bir stil sunuyor. Ayrıca, parlak yumuşak tuşeli kısa mont, tamamlayıcı bir parça olarak dikkat çekiyor.

Yeni sezonun kapılarını Back To City söylemiyle açan U.S. Polo Assn., şehir hayatının temposuna uygun ve stil sahibi parçalarla dikkat çekiyor. Kombin önerileri hem zamansız hem de sofistike bir görünüm arayanlar için şehre dönüşte ideal bir tercih sunuyor.



