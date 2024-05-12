Üsküdar'da Filistin'i düşünmek

Sergide yer alan küp eseriyle Ali Yasir Çıraklı, “Küplerle yıkılan evlerin molozlarını bir küp formuna sokup yürümeyi de zorlaştıracak bir şekilde bir alana serperek insanların fiziken bu duyguyu yaşamasını istedim. Küplerin üzerinde de o tarihlerde yaşanan görseller, Filistin’in okulları ve yer yer vermek istediğim mesajları bulunduran yazılar bulunuyor” sözleriyle ifade ediyor ve ekliyor: “Tünelin sonunda bir huzur ve refah olsun diye geniş bir alan bıraktık. Vurgulamak istediğimizde bu mücadelenin sonunda bir huzur ve refaha ulaşacağımız umududur.” “Kırık Düşler: Eğitim Savaşı” enstalasyonuyla Mehmet Görkem Gül ise eğitim haklarından mahrum kalan Filistinli gençlerin bilgi edinme haklarına vurgu yapıyor. Gül, “Eserim, Filistin topraklarındaki eğitim haklarının kısıtlandırılmasını anlatan bir enstalasyon. Bu enstalasyon aslında iki parçadan oluşuyor. Biri kafes diğeri ise kitaplar. Ne kadar barbar yöntemlerle olsa da bölgede yaşayan kişilerin eğitim haklarının kısıtlandığını göstermek istedim. Kafesin içerisindeki kitaplar ve kalemin beyaz olmasının sebebi ise eğitimin ne kadar saf ve berrak bir şey olduğu. Kitapların boş olması ise bölgede eğitimin yapılamadığını temsil ediyor. Amacım Filistin topraklarındaki gençlerin, çocukların eğitim haklarına, öğrenme haklarına en kısa zamanda kavuşmalarıydı” ifadelerini kullanıyor. Gül, eseriyle görünmeyen ve göz ardı edilen detayları anlatmaya çalıştığını da sözlerine ekliyor.